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L’identikit torna con la seconda stagione: Aileen Wuornos protagonista del primo episodio, disponibile ora su YouTube e Spotify

Il podcast crime de L’identità inaugura una nuova stagione con uno dei casi più controversi della cronaca nera americana. Il primo episodio, dedicato alla serial killer Aileen Wuornos, è disponibile ora su YouTube e Spotify.

di Redazione - 28 Ottobre 2026

L’attesa è finita. L’identikit torna con la seconda stagione, pronto a raccontare nuove storie, ricostruire casi inquietanti e approfondire le vicende che hanno segnato la cronaca nera internazionale. Dopo il percorso della prima stagione, il podcast crime de L’identità riparte con nuovi episodi, nuove analisi e un viaggio ancora più profondo nella mente criminale.

Ad aprire questa seconda stagione è Aileen Wuornos, una delle serial killer più conosciute e controverse della storia americana. Una donna dalla vita segnata da abbandoni, violenze e difficoltà, diventata protagonista di una serie di omicidi che sconvolsero gli Stati Uniti tra il 1989 e il 1990.

Il primo episodio della seconda stagione è ora disponibile sul nostro canale YouTube e su Spotify.

L’identikit, Aileen Wuornos: cosa approfondiremo nel primo episodio?

In questa nuova puntata ripercorreremo la storia di Aileen Wuornos, cercando di andare oltre i titoli di cronaca e le ricostruzioni più conosciute. Attraverso l’analisi della sua vita, dei delitti e delle indagini, proveremo a comprendere uno dei casi più discussi della criminologia contemporanea.

L’infanzia e il passato: una vita segnata fin dai primi anni da abbandoni, abusi e instabilità, elementi fondamentali per ricostruire il contesto personale della donna.

una vita segnata fin dai primi anni da abbandoni, abusi e instabilità, elementi fondamentali per ricostruire il contesto personale della donna. La spirale di violenza: gli anni trascorsi sulle strade della Florida e gli eventi che precedettero la serie di omicidi.

gli anni trascorsi sulle strade della Florida e gli eventi che precedettero la serie di omicidi. Gli omicidi: la ricostruzione dei delitti commessi tra il 1989 e il 1990, delle vittime e delle circostanze che portarono all’apertura delle indagini.

la ricostruzione dei delitti commessi tra il 1989 e il 1990, delle vittime e delle circostanze che portarono all’apertura delle indagini. Le indagini e l’arresto: gli elementi investigativi che permisero alle autorità di identificare Wuornos e ricostruire le sue responsabilità.

gli elementi investigativi che permisero alle autorità di identificare Wuornos e ricostruire le sue responsabilità. Il processo e L’identikit: le dichiarazioni della donna, la sua versione dei fatti, le controversie giudiziarie e gli interrogativi che ancora oggi accompagnano la sua storia.

L’identikit torna con una nuova stagione: il crime oltre la cronaca

Con questa seconda stagione, L’identikit rinnova il suo obiettivo: raccontare il crimine andando oltre la semplice ricostruzione dei fatti. Ogni episodio rappresenta un percorso attraverso testimonianze, indagini, elementi psicologici e contesti sociali, con l’intento di offrire uno sguardo approfondito sulle storie che hanno segnato la cronaca nera.

Il caso di Aileen Wuornos apre così un nuovo capitolo del podcast, tra interrogativi, contraddizioni e riflessioni sul rapporto tra esperienze personali, violenza e responsabilità individuale.

La prima puntata della seconda stagione de L’Identikit è disponibile su YouTube e Spotify. Iscrivetevi ai nostri canali, seguite il podcast e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo episodio.

Se vi siete persi la prima stagione, potete recuperare tutte le puntate qui: L’identikit – Playlist YouTube.