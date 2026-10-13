Politica

Porte sbarrate a Futuro Nazionale: il centrodestra blinda la coalizione

di Eleonora Manzo - 13 Ottobre 2026

Quando la politica è guidata da una nobile visione del bene comune, non si affida agli algoritmi o alle mode populiste del momento, ma si fonda su una solida credibilità istituzionale. È questo il principio cardine che emerge, limpido e inequivocabile, dalle recenti dichiarazioni di Ignazio La Russa. Con un realismo analitico, il presidente del Senato ha sancito lo ‘zero per cento’ di possibilità di un’alleanza tra la coalizione di governo e il movimento di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Una chiusura che non nasce da un calcolo di bottega, ma da una precisa scelta di identità e serietà strategica in vista delle prossime scadenze elettorali.

Il quadro tracciato dai vertici di Fratelli d’Italia – a partire dal responsabile organizzazione Giovanni Donzelli – ribadisce che la credibilità del progetto di centrodestra viene prima di qualsiasi espediente numerico. Inutile inseguire chi, pur professandosi uomo d’ordine, ha scelto di percorrere traiettorie isolate, talvolta persino votando in sintonia con le opposizioni. Il messaggio che arriva da via della Scrofa è solido: il centrodestra vince se offre stabilità e serietà, non se si imbarca in avventure segnate dall’incertezza politica.

Mentre l’Italia affronta una stagione di riforme decisive e di forte rilancio economico, l’azione di governo guidata con fermezza da Giorgia Meloni dimostra che la vera destra di governo si misura sulla tenuta dei conti, sul calo della disoccupazione e sulla centralità internazionale della Nazione. Di fronte a questo modello di pragmatismo patriottico, la pretesa di Vannacci di rappresentare una ‘vera destra’ puramente teorica e urlata decade da sola. Come ha argutamente chiosato La Russa in passato, la sfida sui valori autentici si vince a mani basse sul terreno dei fatti, non delle provocazioni da social.

Le porte per il generale-eurodeputato rimangono dunque sbarrate, e a ragione. Una coalizione matura, che si candida a guidare il Paese oltre le prossime elezioni con il traguardo di una legislatura stabile, non può permettersi alleati ambigui o strutturalmente instabili.

Il centrodestra unito ha le idee chiare e i numeri per confermare la propria maggioranza politica e culturale nel Paese, facendo affidamento sulla concretezza del buongoverno e sul rispetto del patto con gli elettori. Chi sceglie la strada della scissione e dei personalismi si autoesclude da un cammino comune che richiede, anzitutto, lealtà e senso dello Stato.

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