Presentato Seltos, il nuovo C-SUV di Kia in arrivo dal 2026

di Italpress - 10 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – “Il lancio del nuovissimo KIA Seltos segna una tappa importante per KIA, poichè sveliamo la prossima evoluzione di un veicolo che è arrivato a definire il segmento moderno dei SUV”. Con questo parole Ho Sung Song, presidente e CEO di Kia, ha annunciato ufficialmente il lancio del nuovo C-Suv del brand: Seltos. “Grazie alla dedizione dei nostri team, il modello di prossima generazione rinasce con un assetto più deciso, un design fresco, tecnologia intelligente superiore, maggiore raffinatezza e praticità migliorata – ha spiegato – Anche per questo nuovo modello, abbiamo puntato sulle opzioni di propulsore ibrido, offrendo efficienza migliorata e usabilità estesa oltre la guida convenzionale”. La Kia Seltos arriverà in tutti i mercati nel corso del prossimo anno, Europa compresa. L’obiettivo, annunciato dal presidente Song, è “raggiungere vendite medie globali di oltre 430.000 unità all’anno”.

Il veicolo è lungo 4.430 mm, larga 1.830 mm e alta 1.600 mm. Si tratta di dimensioni notevoli che mostrano un cambiamento rispetto ai modelli precedenti, così da migliorare il comfort a bordo. Come spiegato da Spencer Cho, Head of Global Business Planning, “la lunghezza complessiva è aumentata di 45 mm e il passo di 60 mm, creando un interno più spazioso. Anche lo spazio di carico è stato notevolmente migliorato: il vano bagagli è 80 mm più lungo, offrendo uno spazio di stivaggio leader della categoria di 536 litri. Abbiamo anche migliorato la comodità di stivaggio con un pianale del bagagliaio a due livelli che può essere regolato verticalmente insieme a un sistema di ingranaggi a chiosco che consente di collegare una varietà di accessori“. In termini di motorizzazione, stiamo parlando di 1.6 litri T-GDI turbo benzina: 180 CV e 265 Nm di coppia, con cambio a 7 rapporti dual-clutch (DCT) o manuale a 6 marce (MT). La trazione integrale opzionale, abbinata alle sospensioni posteriori multi-link e alla regolazione Terrain, con le modalità Snow, Mud e Sand, migliora la stabilità e il controllo in condizioni difficili. Invece il Drive Mode Select (Eco, Normal, Sport) adatta le prestazioni alle diverse circostanze che si possono incontrare, dalle strade urbane alle strade più sconnesse, mantenendo al contempo una maneggevolezza ineccepibile e garantendo il massimo comfort a tutti i passeggeri. Una variante Full-Hybrid verrà introdotta nel 2026. In questa versione, oltre alla funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) per l’alimentazione di dispositivi esterni, verrà introdotto il Kiàs Smart Regenerative Braking System 3.0, tecnologia di nuova generazione che regola in automatico la frenata rigenerativa in base al flusso del traffico e ai dati di navigazione, al fine di ottimizzare il recupero di energia.

Un tratto distintivo di KIA Seltos è la connettività. Secondo quanto illustrato da Cho, essa si fonda sul “sistema di infotainment per veicoli Connected Car Navigation Cockpit di Kia, costruito su un pannello di visualizzazione panoramico integrato da 30 pollici che combina due schermi da 12,3 pollici con uno schermo di controllo del clima da 5 pollici. Con un’interfaccia utente migliorata, fornisce le informazioni in modo più efficace e supporta il controllo intuitivo del veicolo”. “Inoltre, tramite il Kia Connect store, è possibile usufruire di una vasta gamma di contenuti multimediali come streaming, giochi e temi per il display – ha aggiunto – L’assistente AI di Kia, ora integrato con Chat GPT, rende l’accesso ai contenuti di bordo e l’utilizzo di funzioni come la navigazione ancora più facili e intuitivi. La capacità di aggiornamento over-the-air (OTA) appena aggiunta mantiene il sistema del veicolo aggiornato proprio come gli aggiornamenti software degli smartphone, consentendo la manutenzione e il miglioramento delle funzionalità senza visitare un centro assistenza”. Completa il tutto la Kia digital key 2 per entrare, avviare e controllare il veicolo da remoto utilizzando solo lo smartphone.

Per quanto riguarda i dispositivi ADAS a bordo figurano l’Highway Driving Assist 2 in grado di offrire cambi di corsia semi-automatici e manovre di evitamento sulle autostrade insieme a funzioni di mantenimento della corsia e della velocità e la funzione “hands-on” per il monitoraggio della presa del conducente sul volante in tempo reale ogni volta che sono attive le funzioni di assistenza alla guida autonoma. Sul fronte dei parcheggi, il veicolo è dotato di sensori per evitare collisioni durante manovre in retromarcia e avvisi di distanza in avanti, laterale e di dietro per rilevare rischi in qualunque istante anche durante l’uscita dal parcheggio. Infine da segnalare il Remote Smart Parking Assistant per manovrare l’auto da remoto. Altri elementi per il comfort a bordo sono il tetto panoramico apribile, sedili reclinabili della seconda fila di serie su tutti gli allestimenti fino a 24 gradi di regolazione e due porte USB sui lati dei sedili anteriori per l’utilizzo di dispositivi multimediali per periodi prolungati. Sul fronte del design, KIA Seltos cerca di trovare una sintesi tra le proporzioni di un SUV e dettagli raffinati.

“Si tratta di un SUV capace, costruito per rispondere alle sfide della vita moderna: forza nell’affrontare strade dissestate, comfort silenzioso in città e flessibilità nei momenti inattesi della quotidianità. Seltos combina l’eredità familiare di un SUV tradizionale con un aspetto elegante e futuristico di tutti i nuovi modelli Kia”, sono le parole con cui viene descritta da Karim Habib, Head of Global Brand e CX Division di Kia.

“Nella parte anteriore l’ampia griglia enfatizza il suo assetto potente, mentre il motivo verticale della griglia integrato con i fari rafforza il suo carattere high-tech. Il look della famiglia Kia è completato da un’interpretazione elegante delle luci di firma Star Map, insieme a un’ampia piastra di protezione inferiore che evidenzia l’aspetto resistente e robusto del nuovissimo Seltos – ha illustrato – Sul retro la grafica dei fanali si collega naturalmente al portellone e sottolinea la larghezza della carrozzeria, aggiungendo all’impressione di forza e solidità. Il design verticale dei fanali posteriori incapsula la parte posteriore e rafforza il carattere moderno ad alta tecnologia del veicolo. Da parte sua, il design della parte anteriore presenta un paraurti tipo ad tasca che accentua ulteriormente il volume e rafforza la larghezza del veicolo”. La produzione della Nuova Seltos inizierà a dicembre 2025, partendo dall’India, per poi proseguire in Corea, Nord America, Europa e Cina nel corso del 2026.

– foto: ufficio stampa Kia Italia –

