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Scendono i prezzi di benzina e diesel, gpl in aumento

I dati del Mimit, i numeri dell'Osservatorio: cosa succede ora alla pompa

di Martino Tursi - 14 Novembre 2026

In calo i prezzi dei carburanti. Lo ha riferito il Mimit nel consueto bollettino quotidiano redatto e pubblicato dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Per la giornata di oggi, sabato 14 novembre, sono stati rilevati costi in discesa. E, in particolare, i prezzi dei carburanti si attestano a 1,961 euro al litro per la benzina in modalità self service lungo la rete stradale nazionale. Dove il diesel è sceso fino al prezzo di 2,210 euro al litro. Sale, invece, sulla rete autostradale raggiungendo al self il costo dell’1,994 euro al litro per la verde e il 2,273 al litro per il gasolio.

Prezzi dei carburanti in discesa, il gpl no

In controtendenza il gpl che, ovviamente, risente delle quotazioni in (netto) aumento del gas. Il costo si attesta a 0,836 euro al litro sulla rete stradale ordinaria. E sale a 0,932 euro al litro in autostrada stando ai dati riportati da Staffetta Quotidiana. Secondo i numeri del Mimit, il Gpl si attesta a 0,842 euro al litro, confermando così i dati in aumento e la controtendenza del carburante “gassoso” rispetto ai prodotti petroliferi.

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