Scendono i prezzi di benzina e diesel, gpl in aumento
I dati del Mimit, i numeri dell'Osservatorio: cosa succede ora alla pompa
In calo i prezzi dei carburanti. Lo ha riferito il Mimit nel consueto bollettino quotidiano redatto e pubblicato dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Per la giornata di oggi, sabato 14 novembre, sono stati rilevati costi in discesa. E, in particolare, i prezzi dei carburanti si attestano a 1,961 euro al litro per la benzina in modalità self service lungo la rete stradale nazionale. Dove il diesel è sceso fino al prezzo di 2,210 euro al litro. Sale, invece, sulla rete autostradale raggiungendo al self il costo dell’1,994 euro al litro per la verde e il 2,273 al litro per il gasolio.
Prezzi dei carburanti in discesa, il gpl no
In controtendenza il gpl che, ovviamente, risente delle quotazioni in (netto) aumento del gas. Il costo si attesta a 0,836 euro al litro sulla rete stradale ordinaria. E sale a 0,932 euro al litro in autostrada stando ai dati riportati da Staffetta Quotidiana. Secondo i numeri del Mimit, il Gpl si attesta a 0,842 euro al litro, confermando così i dati in aumento e la controtendenza del carburante “gassoso” rispetto ai prodotti petroliferi.
LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA
Torna alle notizie in home