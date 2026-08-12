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Pubblicato il bando per il primo insediamento dei giovani in agricoltura, Agus “Il ricambio generazionale è una priorità in Sardegna”

di Italpress - 12 Agosto 2026

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Sardegna ha pubblicato il bando per il primo insediamento dei giovani in agricoltura, finanziato nell’ambito del CSR (Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale) Sardegna 2023-2027. La dotazione in questa prima fase è di 28 milioni e 841 mila euro, ai quali si aggiungeranno nuove risorse.

“Il ricambio generazionale è una delle priorità per l’agricoltura della nostra Isola. Vogliamo mettere i giovani nelle condizioni di avviare e far crescere la propria impresa, creando lavoro e reddito. Per questo ai 28,8 milioni di euro già disponibili aggiungeremo nuove risorse, con l’obiettivo di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari”, dichiara l’assessore regionale dell’Agricoltura Francesco Agus.

Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 40 anni che si insediano per la prima volta alla guida di un’azienda agricola in Sardegna.

È previsto un premio di 40 mila euro per l’avvio dell’attività. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre 2026.

“Questo bando si inserisce in un percorso coerente con gli altri interventi già avviati e con le politiche portate avanti dalla Giunta e, in particolare, dalla Presidente Alessandra Todde, che individuano nel sostegno alle nuove generazioni uno degli strumenti fondamentali per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità nei territori” continua Agus.

“L’agricoltura, per la sua capacità di generare lavoro, presidiare il territorio e mantenere vive le comunità rurali, ha un ruolo centrale in questa sfida. Una direzione che vogliamo rafforzare anche in vista della prossima programmazione europea, nella quale le politiche rivolte ai giovani dovranno avere un ruolo sempre più centrale”, conclude l’assessore dell’Agricoltura.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).