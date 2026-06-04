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Radio2 chiude la stagione con il live “Il cielo è sempre più blu” a Cosenza

di Italpress - 4 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – C’era aria di festa stamattina nella sede di Radio Rai in via Asiago. Nello studio di “Radio2 Social Club” si è festeggiato il bilancio di un anno positivo che, ha detto il direttore Giovanni Alibrandi, ha visto aumentare “l’AQH, il dato che misura la fedeltà dei nostri ascoltatori, dai 224 mila del trimestre precedente a 232 mila attuali, con una crescita del 3,6%”. Alibrandi, assicura, non ha intenzione di fermarsi qui: “Ora siamo nella Top Ten, vogliamo entrare nella Top Five”. Intanto, però, si gode il risultato per il quale ringrazia le voci (spesso anche volti, grazie alla visual radio) di Radio2, dai presenti Luca Barbarossa, Ema Stockolma e Saverio Raimondo (arrivati a picchi dell’8% di share su Rai2) a Fiorello (che qualche stanza più in là stava ospitando l’amico Amadeus a “La pennicanza”) e a tutta la squadra di conduttori, autori e tecnici.

A incorniciare la stagione positiva sarà “Radio2Live, il cielo è sempre più blu”, concerto che si terrà il 12 giugno a Cosenza, presentato da Ema Stockolma con Gino Castaldo. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Noemi, Fabrizio Moro, Bambole di pezza, Cosmo, Aiello, Michele Bravi, Eugenio in via di gioia, Sayf, Sarah Toscano, accompagnati dalla Radio2 Social Band. Ci saranno anche Gabri Ponte e Alessandro Gaetano, nipote di Rino, autore di quel cielo sempre più blu che dà il titolo al concerto e che coglierà l’occasione per omaggiare lo zio: “Mi piacerebbe conoscere alcuni colleghi e ritrovarne altri – dice il musicista nonché frontman della Rino Gaetano band – E, naturalmente, fare un omaggio a mio zio”.

Il concerto, che sarà trasmesso su Rai2 e, in simulcast, su Rai Radio2 il 20 luglio, è realizzato nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria e Rai Com che prevede 50 produzioni all’anno: “La Calabria è una regione straordinaria che viene raccontata troppo spesso solo per i problemi. Che ci sono, per carità. Pensiamo solo ai braccianti che sono stati bruciati: il fenomeno del caporalato esiste, anche in tante altre regioni. Ne aveva parlato tanti anni fa Rino Gaetano ed è triste che ci sia ancora oggi”.

Per Occhiuto “quello del rapporto con la Rai è un modello. Chi governa le regioni dovrebbe usare i fondi non per sagre ma per grandi eventi che promuovono il territorio. La convenzione è un modo per portare la Calabria nelle case di milioni di italiani”.

Il concerto di Cosenza apre la lunga estate di Radio2 che è nuovamente la radio ufficiale del Vasco Rossi Tour 2026 e del Festival Rock in Roma e sarà Media Partner per i concerti di Beats of Pompei. Tra le iniziative per l’estate c’è anche “Quei cani di Radio2 contro l’abbandono” per sensibilizzare gli ascoltatori sul fenomeno dell’abbandono di cani e gatti (135 mila ogni anno) con la partecipazione delle voci della radio.

– Foto xf6/Italpress –

(ITALPRESS).