Attualità

Rapine, a Roma in azione la banda della supercar

Una utilitaria come ariete, una vettura di grossa cilindrata a coordinare la spaccata

di Dave Hill Cirio - 4 Novembre 2026

Spaccata all’Africano: la banda della supercar devasta una boutique del lusso di viale Libia. Un’azione coordinata nei minimi dettagli, con la solita firma d’autore della criminalità romana specializzata nel mercato del lusso. Un’utilitaria usata come ariete, un bolide pronto per la fuga e una manciata di minuti per fare incetta di pezzi pregiati.

La rapina a Roma

Intorno alle tre del mattino, il silenzio di viale Libia, nel cuore del Quartiere Africano, squarciato dall’impatto violento di una Fiat Panda lanciata in retromarcia contro la vetrata di Keter Vintage Watches.

L’utilitaria, rubata poco prima in una via adiacente, per scardinare la porta blindata e a devastare gli arredi del negozio, aperto soltanto da poche settimane.

Una manovra brutale che ha consentito ai malviventi di fare breccia e rubare gli orologi esposti nelle vetrine.

Una banda organizzata

A scortare l’operazione, nell’ombra, una potente Audi RS3 a motore acceso. A interrompere il saccheggio solo il sistema antintrusione con allarme collegato alla sala operativa delle forze dell’ordine. Ha costretto la banda ad abbandonare l’auto-ariete incastrata tra le rovine e a svanire a bordo della supercar.

Il bilancio è pesante: i danni complessivi tra refurtiva e devastazione sfiorano i 150mila euro.

Tra i calcinacci resta l’amarezza del titolare, giunto sul posto mentre gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara avviavano i rilievi. «Avevamo aperto da poche settimane — ha raccontato amaro — ci hanno fatto un bel regalo». Sulle tracce del commando è ora caccia aperta.

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