Renault 4 E-Tech Electric, versatilità e personalizzazioni senza confini

di Italpress - 4 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Renault 4 E-Tech Electric si presenta come un’icona reinventata, capace di coniugare stile, tecnologia ed energia creativa. Pensata per adattarsi a personalità e stili di vita differenti, R4 offre un livello di versatilità senza precedenti, sia nella configurazione degli interni che nelle possibilità di personalizzazione. A bordo di Renault 4 E-Tech Electric, ogni allestimento dà vita ad un mondo diverso, costruito attorno a materiali, colori e dettagli unici. La versione Evolution si distingue per la plancia e i pannelli porta di tonalità chiare, in contrasto con le sellerie grigio scuro. Le cuciture richiamano con eleganza i colori della bandiera francese, sottolineando lo spirito originario della R4 reinterpretato in chiave moderna. L’allestimento Techno trae ispirazione dal mondo dei jeans, unendo un tessuto textile refined (TEP) blu scuro ad un poliestere riciclato dalla tonalità blu saturo. Rivetti in rame sui sedili celano l’easter egg “Allez-y vous ètes en Renault 4”, mentre le cuciture – anch’esse ramate – evocano l’universo del denim. Plancia e pannelli porta presentano lo stesso raffinato tessuto trapuntato. La versione Iconic offre un ambiente distintivo, dove sportività e raffinatezza convivono armoniosamente. I sedili combinano un tessuto pied-de-poule con cuciture gialle e un TEP in parte riciclato e bio-sourced. Il giallo diventa protagonista anche dei motivi a cinturino d’orologio che decorano sedili e plancia, quest’ultima impreziosita dalla retroilluminazione del logo “Renault 4”, inciso al laser.

Renault 4 E-Tech Electric è progettata per adattarsi ai gusti più diversi, grazie ad un’offerta di personalizzazioni estremamente ampia. Tinte carrozzeria, cerchi, accessori ed elementi decorativi permettono di creare centinaia di combinazioni uniche. Tra i principali elementi disponibili o in arrivo: barre da tetto; tetto apribile in tessuto o tetto be-style nero, estendibile al cofano anteriore. All’interno, un ricco catalogo di accessori – per la maggior parte prodotto in stampa 3D nella Refactory di Flins – include organizer e vani portaoggetti di varie dimensioni, disponibili in tre colori (rosso scuro, grigio e blu) e in quattro temi decorativi: NumberR4, LoveR4, Unlimited 4, FloweR4. Ritorna anche il simpatico cestino di vimini porta-pane, inaugurato con Renault 5 E-Tech Electric, insieme alla cover intercambiabile dell’e-pop shifter, disponibile nelle versioni NumbeR4, FloweR4 e Br4celet. Le personalizzazioni esterne per tetto, cofano, parafanghi e rostri dei paraurti sono previste in due linee grafiche dedicate, Fl4sh: Giallo / Blu celeste per un look sportivo; NumbeR4: Argento / Rame per uno stile più raffinato. Tutti gli elementi sono compatibili con l’intera gamma di tinte carrozzeria. Il cliente potrà visualizzarli e combinarli direttamente nel configuratore online.

