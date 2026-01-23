Italpress Notizie Motori

Renault Captur Eco-G 120 Gpl, economico ed ecologico, fino a 1400 km autonomia

di Italpress - 23 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Renault arricchisce la sua offerta con l’aggiunta di un nuovo motore GPL da 120 cv che vanta soli 117 grammi di emissioni di CO2/km, ora disponibile su Captur.

L’introduzione del GPL su Captur risponde alle crescenti attese dei clienti in termini di diminuzione del costo di utilizzo dell’auto (TCO), avendo sempre maggiore autonomia ed accesso a soluzioni alternative. Grazie all’alimentazione bifuel benzina + GPL e ai due serbatoi separati, Captur offre un’autonomia complessiva che può raggiungere 1.400 km. Captur è disponibile nelle versioni Evolution e Techno, esattamente come la gamma MY25. Renault sfrutta la comprovata esperienza del Gruppo nel GPL per offrire una soluzione affidabile e progettata per essere utilizzata in tutta Europa.

Oltre al GPL, la gamma Captur offre anche il motore benzina TCe da 115 cv e la motorizzazione Full Hybrid E-Tech 160 cv, punto di riferimento del mercato dei veicoli ibridi, nota per l’efficienza ed il piacere di guida.

Tutta la gamma Captur si arricchisce di nuove soluzioni in termini di equipaggiamenti e dispositivi di assistenza alla guida che migliorano al tempo stesso il piacere di guida e la sicurezza al volante: nuovi retrovisori più aerodinamici e modalità di guida intelligenti.

