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Reunion delle “Charlie’s Angels” per i 50 anni della serie tv

A Los Angeles festa con Jaclyn Smith, Kate Jackson e Cheryl Ladd

di Askanews -

Los Angeles, 7 apr. (askanews) – “Charlie’s Angels” reunion al PaleyFest di Los Angeles per celebrare i 50 anni delle serie tv diventata cult, su tre affascinanti ex poliziotte, diventate detective private, Sabrina, Jill e Kelly, che lavoravano per il misterioso Charlie che mai appariva sullo schermo ma di cui si sentiva solo la voce.

Le attrici Jaclyn Smith, che interpretava Kelly, e Kate Jackson, che era Sabrina, si sono ritrovate sul red carpet insieme a Cheryl Ladd che si è unita al cast dopo che Farrah Fawcett ha lasciato la serie per intraprendere la carriera cinematografica. Fawcett è poi scomparsa nel 2009.

“Le donne hanno trovato la loro strada grazie ha questa serie, è stata rivoluzionaria”, ha affermato Smith. Jackson, 77 anni, ha detto di non aver “mai dubitato” del potenziale della serie e di aver sempre pensato che sarebbe diventata un successo abbastanza grande da catturare l’attenzione del pubblico anche mezzo secolo dopo.

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