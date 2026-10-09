Ambiente

I rifiuti elettronici nascondono un tesoro

di Dave Hill Cirio - 9 Ottobre 2026

I rifiuti elettronici nascondono un tesoro inaspettato e fondamentale per il futuro tecnologico. Lo conferma una giovane impresa italiana che ha trovato il modo di recuperare magneti preziosi dagli scarti.

Innovazione: un tesoro nei rifiuti

La startup RarEarth si è aggiudicata il prestigioso premio Italian Master Startup Award 2026, un successo che dimostra come la ricerca possa trasformarsi in valore economico e ambientale. Una intuizione che risponde alla forte dipendenza europea dall’importazione di terre rare.

Ma qual è il segreto che rende questa tecnologia una vera svolta industriale?

La risposta, in un processo capace di rigenerare le leghe di neodimio. I magneti esausti di motori elettrici e apparecchiature industriali tornano a nuova vita. E le loro prestazioni finali risultano identiche a quelle ottenute con materie prime vergini.

Negli scarti una miniera urbana

L’Italia trasforma così i propri scarti elettronici in una vera e propria miniera urbana. La tecnologia supporta la transizione ecologica, la robotica e la mobilità a zero emissioni con un progetto che ha già raccolto finanziamenti e il sostegno delle istituzioni europee.

L’evento torinese ha premiato anche altre straordinarie eccellenze nate nei laboratori scientifici nostrani. Small Pixels utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare ed elaborare i contenuti video. FieldRobotics rivoluziona l’agricoltura di precisione con un innovativo rover elettrico autonomo. Lemons in the Room impiega la realtà virtuale in ospedale per ridurre ansia e dolore nei pazienti.

Storie che dimostrano come le idee nate nell’università possano conquistare il mercato globale. I rifiuti tecnologici diventano finalmente la risorsa strategica ideale per l’autonomia dell’intera Europa.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI AMBIENTE

