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Il nucleare non è più un tabù: ora l’atomo fa meno paura

di Eleonora Ciaffoloni - 2 Novembre 2026

Nel 1987, all’indomani del disastro di Chernobyl, l’Italia scelse di voltare le spalle all’energia atomica. Nel 2011, quando il governo tentò di rilanciarla, fu Fukushima a riportare il Paese davanti alla stessa paura. In entrambi i casi, il nucleare si caricò di un significato che oltrepassava la produzione di elettricità. Nell’immaginario collettivo rappresentava un pericolo difficile da controllare, capace di superare i confini e lasciare conseguenze gravissime per decenni. Oggi, a distanza di molti anni, quell’immagine comincia a cambiare. Chernobyl appartiene a un passato che le generazioni più giovani non hanno vissuto direttamente, mentre Fukushima è sempre più lontana dai ricordi quotidiani.

Ma il tempo da solo non spiega questa apertura: l’atomo torna a essere considerato una possibile risorsa perché sono cambiate le priorità degli italiani, che sono sempre più preoccupati dai costi dell’energia e dalla dipendenza dalle forniture estere. Per chi ha vissuto le settimane successive a Chernobyl, il nucleare è quello della paura della contaminazione dell’incertezza sulle conseguenze per la salute. L’incidente di quarant’anni fa rese evidente quanto un evento accaduto a migliaia di chilometri potesse entrare nella vita di tutti i giorni. Le notizie sulla nube radioattiva, le raccomandazioni sanitarie e i timori per gli alimenti coinvolsero direttamente anche le famiglie italiane. Nel giugno del 1987, i tre referendum sulla politica nucleare raccolsero una larga maggioranza di Sì all’abrogazione delle norme sottoposte al voto. Quelle consultazioni non vietarono formalmente ogni forma di energia atomica, ma segnarono la fine del programma nucleare italiano. Per molti anni a vanire.

Fukushima, il rischio percepito e il ritorno del nucleare nel dibattito

Quasi un quarto di secolo dopo, la storia si è ripetuta. Nel marzo 2011, il terremoto e lo tsunami che colpirono il Giappone provocarono il grave incidente alla centrale di Fukushima. Il governo Berlusconi aveva appena avviato il percorso per costruire nuovi impianti in Italia, ma il disastro cambiò il clima del dibattito. Nel referendum del 12 e 13 giugno, il 94,05% dei votanti si espresse a favore dell’abrogazione delle norme che avrebbero consentito la realizzazione di nuove centrali. Il quorum fu raggiunto e, ancora una volta, la paura la fece da padrone sulle scelte energetiche del Paese.

Per capire perché oggi l’atteggiamento sia diverso bisogna considerare anche il modo in cui le persone percepiscono i rischi. Un incidente nucleare ha caratteristiche che lo rendono particolarmente difficile da accettare: le radiazioni sono invisibili, gli effetti possono manifestarsi anche a distanza di anni e possono essere molto gravi. Quando un pericolo sembra impossibile da controllare, diventa difficile affidarsi a chi dovrebbe garantire la sicurezza. È anche per questo che, in passato, la rinuncia all’atomo è stata considerata da molti la scelta più prudente. Oggi, però, il contesto è cambiato.

La crisi energetica ha mostrato quanto l’Italia sia esposta alle difficoltà e alle ristrettezze delle forniture estere. Le oscillazioni dei prezzi hanno reso l’energia una preoccupazione concreta per famiglie e imprese, con diretta ripercussione sulla bolletta. Nel frattempo, anche la corsa alla riduzione di emissioni ha spinto a riconsiderare il contributo delle diverse fonti energetiche (anche sostenibili). Il nucleare, che durante il funzionamento non produce anidride carbonica, è così tornato nel dibattito sulla transizione ecologica, anche come possibile complemento alle rinnovabili, la cui produzione dipende dalle condizioni meteorologiche.

Ritorno del nucleare: il 51% è a favore, tra SMR e resistenze locali

Insomma, sia da chi è cresciuto, sia da chi nel nuovo mondo ci è nato, il nucleare viene osservato con uno sguardo meno condizionato dai traumi del passato. E lo dicono i sondaggi: secondo una rilevazione Demopolis del 2026, il 51% degli italiani è favorevole al ritorno del nucleare di nuova generazione. Il clima è di certo cambiato e la resistenza rimane, in particolare, a livello territoriale, con chi ancora fa fatica ad accettare che una centrale venga costruita nei pressi della propria abitazione.

Eppure, è un passo in avanti, considerando i decenni di cultura anti-nucleare da cui veniamo. Per ultimo, ma non meno importante, a contribuire al cambiamento dell’immaginario sono anche i piccoli reattori modulari, i cosiddetti SMR, presentati come una possibile evoluzione rispetto alle grandi centrali del passato. Le dimensioni più contenute e le nuove soluzioni progettuali portano anche ai più scettici l’idea di un nucleare diverso, con nuove prospettive soprattutto in termini di sicurezza.

Insomma, se un tempo il rischio di un incidente sembrava sufficiente a chiudere ogni discussione, oggi c’è chi si domanda quanto possa costare rinunciare a priori a questa fonte energetica. Non è ancora un consenso senza riserve, ma un cambiamento nel modo di valutare il futuro: l’atomo non è più solo un pericolo, ma è una possibilità su cui gran parte degli italiani contano per un cambiamento.

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