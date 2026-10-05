Rock Jazz e dintorni a Torino. I Nomadi e i Pooh
GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA
Lunedì. Al teatro Colosseo si esibiscono Benji & Fede.
Mercoledì. Al Blah Blah suonano i Kaleidobolt.
Giovedì. Al Notorius sono di scena i Sick Tamburo. Al Circolino si esibisce Luana Spinella quartet. Al Blah Blah suonano i Beatpack + The Royal Nuns.
Venerdì. Al Vinile è di scena per 2 sere consecutive la cantante blues Thornetta Davis con la ZBlues Band. Al Circolino si esibisce Johnny Lapio & Arcote Project. Allo Spazio 211 è di scena Sess + Zara Colombo. Al Blah Blah suonano i Radura + Cruiserweight Champion.
Sabato. All’Inalpi Arena per 2 sere consecutive si esibiscono i Pooh. Al teatro Colosseo suonano i Nomadi. Al Blah Blah sono di scena gli Extinction + Infection Code. Al Magazzino sul Po si esibisce Sara Hebe. Al Peocio suona Pino Scotto. Al Circolo Sud è di scena il Nuovo Canzoniere Elettronico.
Domenica. Allo Spazio 211 suona Justin Sullivan & Dean White.
Pier Luigi Fuggetta
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