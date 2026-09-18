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Roma-Inter: orario, dove vederla e probabili formazioni

di Francesca Petrosillo - 18 Settembre 2026

Roma-Inter è uno degli appuntamenti più attesi della quinta giornata di Serie A 2026/27. Giallorossi e nerazzurri si affronteranno sabato 19 settembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Una sfida importante per entrambe le formazioni, protagoniste di un ottimo avvio di campionato.

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini arriva al big match dopo la vittoria ottenuta sul campo del Torino. Dall’altra parte, l’Inter di Cristian Chivu ha superato l’Udinese nell’ultimo turno di Serie A. Le due squadre si presentano quindi all’appuntamento a punteggio pieno, con quattro successi nelle prime quattro giornate.

Roma-Inter, dove vederla in tv e streaming

Il calcio d’inizio di Roma-Inter è fissato alle 18 di sabato 19 settembre. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e non rientra quindi tra gli incontri della giornata disponibili anche su Sky.

Gli abbonati potranno seguire la gara attraverso l’applicazione DAZN su smart TV. La diretta streaming sarà inoltre disponibile su smartphone, tablet e computer.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

Gasperini dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Davanti a Svilar, Mancini dovrebbe essere affiancato da Balerdi e Hermoso, anche se resta aperto il ballottaggio con Ndicka. A centrocampo spazio a Lulli, Koné, Cristante e Wesley. Sulla trequarti Dybala e Soulé dovrebbero agire alle spalle di Malen.

Chivu, che fa i conti con gli infortuni di Chalanoglu e Stones, dovrebbe invece rispondere con il 3-5-2. Martínez tra i pali, con Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa. A centrocampo Diouf, Barella, Zielinski, Jones e Dimarco, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia formata da Thuram e Lautaro Martínez.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.

Inter (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Allenatore: Chivu.

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