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Roma Pigneto entra nella rete ferroviaria regionale: via libera della Regione alla nuova fermata

Rfi punta ad aprire l'infrastruttura entro l’anno nella configurazione “light”

di Ernesto Ferrante - 23 Ottobre 2026

Un nuovo tassello per la mobilità della Capitale e dell’intera area metropolitana. La Regione Lazio ha approvato una delibera che consente l’inserimento della futura fermata di Roma Pigneto nel sistema dei servizi ferroviari regionali, garantendo fin dall’apertura la piena applicazione del sistema tariffario regionale e integrato. Secondo quanto sottolineato dalla Regione, la nuova fermata avrà un ruolo strategico nel rafforzamento della rete dei trasporti pubblici, ampliando l’accessibilità al sistema ferroviario regionale e favorendo l’interscambio con le altre modalità di trasporto presenti nell’area.

“La nuova fermata di Roma Pigneto riveste un carattere strategico sia per la mobilità urbana di Roma Capitale sia per quella dell’intera area metropolitana, in quanto consentirà di ampliare l’accessibilità al sistema ferroviario regionale e di rafforzare l’interscambio con le altre modalità di trasporto pubblico presenti nell’area”, evidenzia la nota della Regione.

Il provvedimento, approvato su proposta dellassessore ai Trasporti e alla Mobilità Fabrizio Ghera, non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale ed è finalizzato a garantire la piena operatività del servizio ferroviario sin dal momento dell’entrata in esercizio della fermata.

Intanto Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Fs, ha comunicato il completamento dei lavori entro la fine dell’anno, passaggio necessario per l’apertura al pubblico della stazione nella configurazione “light”.

L’intervento rientra nelle strategie regionali di potenziamento del trasporto ferroviario e dell’integrazione tra i diversi sistemi di mobilità. Una linea d’azione prevista dal Piano regionale della mobilità, dei trasporti e della logistica, che individua nel rafforzamento della rete ferroviaria e dei nodi di interscambio uno degli strumenti principali per migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico e promuovere forme di mobilità sostenibile.

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