“Rosa Elettrica”, Maria Chiara Giannetta in fuga con un boss

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Nella serie Sky di Davide Marengo l’incontro tra due generazioni

di Askanews - 3 Maggio 2026

Roma, 3 mag. (askanews) – Una fuga attraverso l’Italia, tra corse in auto, sospetti e tradimenti. È un po’ action e un po’ thriller, ma è soprattutto la storia di un incontro tra due personaggi tanto diversi e costretti a stare insieme, “Rosa Elettrica – In fuga con il nemico”, nuova serie Sky Original disponibile dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

Alla regia c’è Davide Marengo che ha diretto Maria Chiara Giannetta nei panni di una giovane agente sotto copertura, Rosa, a cui viene affidato il primo grande incarico: scortare un baby boss di camorra, Cocìss, deciso a collaborare con la polizia per salvarsi la pelle, interpretato da Francesco Di Napoli.

Quando nell’operazione qualcosa non torna, la trentenne Rosa, amante della musica elettronica e molto insicura, segue l’istinto e fugge con lui, in auto, iniziando un viaggio in cui non potrà più fidarsi di nessuno. Un ruolo molto diverso per l’attrice da quello di Blanca, molto amato dal pubblico:

“Blanca e Rosa sono gli antipodi totalmente, Blanca è una tutta fuori, Rosa è una tutta dentro, non a caso ha un problema tipo la cistite, psicosomatico, è un avviso per lei per dire.. fai qualcosa”.

“Io ho sempre visto in questa serie la criminalità o il mondo poliziesco thriller-action come solo un pretesto in realtà per raccontare un rapporto molto particolare di due generazioni diverse che si incontrano, perché alla fine la serie parla di questo incontro. Poi tutto quello che c’è intorno, funziona molto bene” ha aggiunto. “È di contorno, cioè la cosa principale non è quella, la cosa principale è il rapporto tra questi due, tutto il resto appunto è di contorno”, ha detto Francesco Di Napoli:

“Secondo me c’è tutto, c’è amore, c’è rabbia, ci sono momenti difficili, momenti anche leggeri di ironia, di comicità. Secondo me questo mix di cose rendono questa serie speciale”.

La serie è un libero adattamento dell’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo); la musica è una parte fondamentale, Davide Marengo: “C’è tanta musica, tante canzoni, ma soprattutto c’è un momento in cui Rosa, il motivo per cui si chiama Rosa Elettrica è perché c’è un passato da raver di Rosa e in qualche modo anche di musicista, e c’è una scena molto bella di vicinanza tra i due protagonisti quando lei inizia a suonare ‘No Surprise’ dei Radiohead, che è una canzone che è legata al passato, ed è un momento emotivo molto forte, e quindi attraverso la musica i due personaggi in qualche modo hanno uno scambio emotivo fortissimo”.