Politica

Ruffini presenta ‘Più Uno’ con Gabrielli: “Una casa nel centrosinistra per riconquistare gli astensionisti”

di Redazione - 10 Ottobre 2026

(LaPresse) “Era necessario un nuovo partito con tutto questo astensionismo? Ribalto la domanda, con l’astensionismo che c’è, bisognava aspettare così tanto tempo per fare una nuova offerta politica, oppure rinunciare ad avere metà degli italiani a votare? Proviamo a dare anche a loro una casa”. È questo lo spirito con cui Ernesto Maria Ruffini ha aperto il congresso del nuovo soggetto politico ‘Più Uno’, lanciato insieme a Franco Gabrielli al Salone delle Colonne di Roma. ‘Uguali per la Costituzione’, si legge all’interno del simbolo presentato. Un nuovo soggetto stabilmente all’interno del centrosinistra, come afferma a margine del suo intervento l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate: “Il centro è troppo affollato? Chiedetelo a Calenda e Marattin, noi siamo nel centrosinistra”. E sul dialogo con la segretaria del PD Elly Schlein chiarisce: “Abbiamo avuto qualche occasione e spero da oggi, con questo passo, di averne più occasioni anche con Franco Gabrielli”. Al centro il programma: “Penso sia importante partire dalla scuola, dalla casa, dalla sicurezza dei cittadini, dalla sanità, e per ciascuna di queste tematiche abbiamo proposte da mettere sul tavolo con le quali discutere insieme alle altre forze di centrosinistra”, spiega Ruffini, che non si smarca dalla questione della leadership del campo largo: “Il centrosinistra avrà un candidato premier, perché così prevede purtroppo questa legge elettorale”, spiega, pur ammettendo “Io spero ancora che non ci siano le primarie e ci sia maggiore generosità e responsabilità da tutte le forze di centrosinistra per trovare un terzo nome”.