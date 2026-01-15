Italpress Top News

Russia, Putin “Rapporti con Italia e altri Paesi europei lasciano a desiderare”

di Italpress - 15 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Le nostre relazioni con ciascuno dei paesi europei qui rappresentati: Francia, Repubblica Ceca, Portogallo, Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera e Italia, hanno profonde radici storiche e sono ricche di esempi di partnership reciprocamente vantaggiose e di cooperazione culturale reciprocamente arricchente”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, durante la cerimonia di presentazione delle credenziali degli ambasciatori stranieri.Per Putin “lo stato attuale delle relazioni bilaterali tra i paesi sopra menzionati e la Russia lascia molto a desiderare”.“Il dialogo e i contatti, senza alcuna colpa da parte nostra, voglio sottolinearlo, sono stati ridotti al minimo, sia all’interno degli ambienti ufficiali, aziendali e pubblici. La cooperazione su questioni chiave internazionali e regionali è stata congelata”, ha proseguito il presidente.“Vorrei credere che, col tempo, la situazione cambierà e che i nostri Paesi torneranno a una comunicazione normale e costruttiva, basata sui principi del rispetto degli interessi nazionali e sulla considerazione delle legittime preoccupazioni in materia di sicurezza”, ha aggiunto Putin, per il quale “la Russia è stata e rimane impegnata proprio in questi approcci ed è pronta a ripristinare il livello di relazioni di cui abbiamo bisogno”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).