Sanremo 2026, ecco il cast completo: tutti i cantanti al via e i titoli dei brani in gara

di Italpress - 15 Dicembre 2025

SANREMO (ITALPRESS) – Destinazione Ariston. La meta finora lontanissima è stata raggiunta e adesso nuove sfide per i vincitori di Sarà Sanremo. E, dopo la finalissima in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, anche il Cast artistico è finalmente al completo. Le quattro Nuove Proposte, di cui 2 uscite vincitrici dal contest Rai, condotto dalla coppia Conti-Gazzoli, sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci, mentre Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, dopo la durissima selezione di Area Sanremo e di diritto, in base al nuovo Regolamento del Festival, avevano già conquistato l’ambita meta.

A decretare il risultato dei vincitori di Sarà Sanremo, dopo l’esibizione dal vivo, la Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Carlo Conti, e composta da Manola Moslehi, Ema Stokholma, Carolina Rey, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi – insieme al “giurato dietro le quinte” Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

I quattro della categoria Nuove Proposte, si aggiungono così ai 30 “Big” in gara per il 76° Festival della Canzone Italiana, in diretta su Rai 1 (ma anche Rai Radio2 e RaiPlay) dal Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio. La serata di Sarà Sanremo ha visto, inoltre, la partecipazione dei 30 Big che hanno svelato, durante la diretta, il titolo del proprio brano in gara.

I 30 ARTISTI IN GARA E I TITOLI DELLE LORO CANZONI

Questi gli artisti in gara e i titoli delle canzoni. Arisa: Magica favola; Bambole Di Pezza: Resta Con Me; Chiello – Ti penso sempre; Dargen D’Amico – AI AI; Ditonellapiaga: Che fastidio!; Eddie Brock – Avvoltoi; Elettra Lamborghini: Voilà; Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare; Ermal Meta – Stella stellina; Fedez & Masini – Male necessario; Francesco Renga – Il meglio di me; Fulminacci: Stupida sfortuna; J-AX – Italia Starter Pack; LDA & AKA 7even – Poesie clandestine; Leo Gassmann: Naturale; Levante: Sei tu; Luchè – Labirinto; Malika Ayane – Animali notturni; Mara Sattei – Le cose che non sai di me; Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta; Michele Bravi: Prima o poi; NAYT – Prima che; Patty Pravo – Opera; Raf – Ora e per sempre; Sal Da Vinci – Per sempre sì; Samurai Jay – Ossessione; Sayf – Tu mi piaci tanto; Serena Brancale – Qui con me; Tommaso Paradiso – I romantici; Tredici Pietro – Uomo che cade.

Le quattro nuove proposte. Da Sanremo Giovani Angelica Bove – “Mattone”; Nicolò Filippucci – “Laguna”. Da Area Sanremo Blind, El Ma & Soniko – “Nei miei DM”; Mazzariello – “Manifestazione d’amore”.

