Sanremo chiude: Di Martino al posto di Conti?
Insistenti voci su un passaggio di testimone in diretta. Rumors pure su Ferraguzzo dietro le scelte del prossimo Festival
Sanremo 2026 finisce questa sera ma già da giorni e giorni si parla del dopo Conti: sarà Stefano De Martino? il “Magari resto io” pronunciato dall’attuale conduttore e direttore artistico, solo per alimentare l’attesa.
Conti – De Martino, passaggio di testimone in platea?
Ora, sul web c’è già chi annuncia certezza, indicando anche l’ora dell’annuncio, intorno alle 23.00. E conferma il pieno ruolo per il presentatore di “Affari tuoi”. conduttore e direttore artistico.
Finora, erano circolate voci anche su un incarico a Fabrizio Ferraguzzo, impresario musicale dai diversificati interessi industriali nel settore dell’intrattenimento, musicale e non.
Ferraguzzo, sarà lui l’ombra del prossimo conduttore di Sanremo?
Una figura cui punterebbe Gianmarco Mazzi, sottosegretario e da molti indicato quale ministro-ombra di Alessandro Giuli alla Cultura. La fiche di Mazzi su Ferraguzzo, per non rischiare troppo con De Martino, finora a digiuno circa le funzioni svolte nella città ligure per una riuscita efficace dell’evento che è asset principale finanziario della Rai.
ma, innanzitutto, per dare corpo ad un progetto – una sorta di “Sanremo Nazione” – che serva ad affermare il Festival. Sanremo come una piattaforma industriale ancora più integrata con i mercati globali (Grammy, Spotify) all’insegna della produzione musicale italiana. Ciò, accettando il rischio di polemiche sulla trasparenza in cambio di una maggiore efficacia commerciale.
Polemiche che – lo accennavamo – non mancherebbero.
Dietro l’angolo, per Ferraguzzo, il Codice Etico Rai che sulla carta prescrive più di un paletto per i consulenti di via Mazzini. Ma i codici, specialmente quelli etici, sono “stirabili” al massimo. Il risultato è quello che conta, in Italia. E l’obiettivo, per Sanremo, è fare sempre più cassa. Costi quel che costi.
Tra pochi minuti, conosceremo (forse) la risposta. E se Carlo Conti rimanesse al fianco di Di Martino?
Torna alle notizie in home