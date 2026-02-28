Attualità

Sanremo chiude: Di Martino al posto di Conti?

Insistenti voci su un passaggio di testimone in diretta. Rumors pure su Ferraguzzo dietro le scelte del prossimo Festival

di Angelo Vitale - 28 Febbraio 2026

Sanremo 2026 finisce questa sera ma già da giorni e giorni si parla del dopo Conti: sarà Stefano De Martino? il “Magari resto io” pronunciato dall’attuale conduttore e direttore artistico, solo per alimentare l’attesa.

Conti – De Martino, passaggio di testimone in platea?

Ora, sul web c’è già chi annuncia certezza, indicando anche l’ora dell’annuncio, intorno alle 23.00. E conferma il pieno ruolo per il presentatore di “Affari tuoi”. conduttore e direttore artistico.

Finora, erano circolate voci anche su un incarico a Fabrizio Ferraguzzo, impresario musicale dai diversificati interessi industriali nel settore dell’intrattenimento, musicale e non.

Ferraguzzo, sarà lui l’ombra del prossimo conduttore di Sanremo?

Una figura cui punterebbe Gianmarco Mazzi, sottosegretario e da molti indicato quale ministro-ombra di Alessandro Giuli alla Cultura. La fiche di Mazzi su Ferraguzzo, per non rischiare troppo con De Martino, finora a digiuno circa le funzioni svolte nella città ligure per una riuscita efficace dell’evento che è asset principale finanziario della Rai.

ma, innanzitutto, per dare corpo ad un progetto – una sorta di “Sanremo Nazione” – che serva ad affermare il Festival. Sanremo come una piattaforma industriale ancora più integrata con i mercati globali (Grammy, Spotify) all’insegna della produzione musicale italiana. Ciò, accettando il rischio di polemiche sulla trasparenza in cambio di una maggiore efficacia commerciale.

Polemiche che – lo accennavamo – non mancherebbero.

Dietro l’angolo, per Ferraguzzo, il Codice Etico Rai che sulla carta prescrive più di un paletto per i consulenti di via Mazzini. Ma i codici, specialmente quelli etici, sono “stirabili” al massimo. Il risultato è quello che conta, in Italia. E l’obiettivo, per Sanremo, è fare sempre più cassa. Costi quel che costi.

Tra pochi minuti, conosceremo (forse) la risposta. E se Carlo Conti rimanesse al fianco di Di Martino?