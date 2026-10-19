Politica

Schlein verso Chigi “con o senza primarie” e spiazza Conte

La segretaria dem chiama all'unità della coalizione

di Elizabeth Costello - 19 Ottobre 2026

Schlein lancia la corsa a Palazzo Chigi: “Pronta con o senza primarie”. Davanti all’Assemblea nazionale del Partito Democratico riunita alla Nuvola di Roma, Elly Schlein ha ufficializzato la propria candidatura alla guida del prossimo governo per la coalizione di centrosinistra.

L’annuncio e l’appello alle opposizioni

La segretaria dem ha rivendicato i risultati di coesione interna e di costruzione dell’alleanza progressista, proponendosi per la presidenza del Consiglio.

La candidatura

«Io sono pronta, determinata, onorata e orgogliosa di poter guidare questa straordinaria comunità come candidata alla presidenza del Consiglio, con o senza primarie», ha scandito Schlein, precisando che un’eventuale consultazione ai gazebo rappresenterebbe comunque “una grande festa popolare”.

Il programma condiviso

La leader dem ha invitato tutti gli alleati a definire una piattaforma politica unitaria e ha accolto l’appello lanciato da Alleanza Verdi e Sinistra per una manifestazione comune su carovita, salari e giustizia sociale.

L’attacco al governo

Schlein ha criticato la gestione della maggioranza guidata da Giorgia Meloni, definendola “il governo più longevo e più inconcludente” e chiedendo il ritorno alle urne.

Avs cerca di ricucire e Giuseppe Conte apre: “Assolutamente sì, noi ci siamo”

Nel tentativo di compattare il fronte alternativo al governo, Avs ha lavorato per ricucire i rapporti tra le forze d’opposizione promuovendo un’iniziativa di piazza unitaria.

A stretto giro è arrivata l’adesione del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha risposto positivamente.

“Assolutamente sì, noi ci siamo: per costruire questa nuova mobilitazione e soprattutto per chiudere quanto prima il programma della coalizione progressista”.

Leggi tutte le news di Politica