Sergio Mattarella: I tre lustri retti da una calma ostinata

Quindici anni attraversati senza clamore, mentre il mondo cedeva ai suoi eccessi

di Andrea Fiore - 30 Gennaio 2026

Sergio Mattarella arriva al Quirinale il 31 gennaio 2015 con la discrezione di chi non ha bisogno di occupare la scena. Custodisce lo spazio, non lo domina. E forse è proprio per questo che la sua presenza diventa decisiva: non pretende nulla, eppure regge tutto. Ma per capire davvero il suo ruolo, basta chiedersi cosa sarebbe accaduto se, in quegli anni, al suo posto ci fosse stato qualcun altro.

Un altro presidente avrebbe forse vissuto il mandato come un palcoscenico, amplificando le tensioni del governo gialloverde, trasformando ogni frizione in un caso istituzionale. Avrebbe potuto esasperare la crisi del governo giallorosso, invece di accompagnarla con la calma di chi sa che la Repubblica vive anche di transizioni imperfette. Con un altro al Colle, l’Italia avrebbe rischiato di diventare un’eco delle sue stesse instabilità.

Le crisi che chiedevano misura

Poi è arrivato il Covid, e lì la differenza sarebbe stata ancora più evidente. Un presidente più incline al protagonismo avrebbe potuto alimentare panico o confusione, moltiplicando parole in un momento in cui serviva sottrarle. Mattarella, invece, ha scelto la sobrietà: poche frasi, mai una di troppo. Un altro avrebbe forse cercato di guidare; lui ha preferito tenere insieme.

Quando la guerra in Ucraina ha riportato la paura in Europa, un presidente meno saldo avrebbe potuto oscillare tra prudenza e impulsività, lasciandosi trascinare dalle pressioni del momento. Mattarella ha mantenuto una linea chiara, senza alzare i toni. Un altro avrebbe potuto trasformare il 7 ottobre in un terreno di schieramenti emotivi; lui ha scelto la fermezza senza semplificazioni.

E mentre il mondo veniva scosso da nuove polarizzazioni, dal ritorno di un ciclone politico oltreoceano alle tensioni globali che si moltiplicavano, un presidente diverso avrebbe potuto cercare visibilità, reagire a caldo, inseguire l’onda. Mattarella no. Ha continuato a essere un punto fermo, anche quando la storia sembrava non concedere tregua a nessuno.

La forza di ciò che non è accaduto

Ecco perché la domanda “e se non ci fosse stato lui?” non è un esercizio di fantasia, ma un modo per misurare la fragilità di quegli anni. Con un altro al Quirinale, l’Italia avrebbe probabilmente oscillato di più, forse troppo. Mattarella non ha cambiato il corso degli eventi, ma ha impedito che gli eventi travolgessero le istituzioni. Non ha cercato il potere, ma ha dato al potere una forma sobria, stabile, necessaria.

Raccontarlo da questa prospettiva significa riconoscere che la sua forza non sta in ciò che ha fatto, ma in ciò che ha evitato che accadesse. In un tempo in cui tutto sembrava spingere verso l’eccesso, lui ha scelto la misura. E quella misura, oggi, appare come la differenza tra una Repubblica che resiste e una che avrebbe potuto incrinarsi.

