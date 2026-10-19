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”Il termometro della Serie A”

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 7° Giornata di Serie A

di Marzio Amoroso - 19 Ottobre 2026

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 7° Giornata di Serie A

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – MONZA

Il Monza ritrova il sorriso e torna alla vittoria in Serie A, conquistando tre punti pesantissimi che permettono alla squadra di Ivan Juric di respirare. Nel posticipo della settima giornata, i brianzoli travolgono il Cagliari con un netto 4-0. Grande protagonista della serata è Kouadio, difensore arrivato in prestito dalla Fiorentina, che apre le marcature e festeggia il suo primo gol in Serie A. Una rete che indirizza subito la gara sui binari giusti per i padroni di casa. A prendersi la scena è poi Varela, autore di una prestazione da incorniciare. L’attaccante realizza una doppietta e mette a referto anche un assist, confermando il suo straordinario momento di forma. Prima firma il raddoppio, trovando la sua settima rete stagionale e la quinta in campionato, poi serve a Robinson il pallone del 3-0. Nel finale completa la sua serata perfetta con un’altra rete che gli consente di salire a quota sei gol nelle ultime sei partite di Serie A.

STABILE – FROSINONE

Il Frosinone torna al successo in Serie A, superando il Sassuolo con uno spettacolare 4-2 davanti ai propri tifosi. La partita si sblocca nelle battute iniziali con Calò, che trova il vantaggio tra le proteste degli ospiti per un contrasto molto discusso con Bakola nell’azione che porta al gol. Il Sassuolo non si lascia però scoraggiare e riesce a ristabilire l’equilibrio grazie al solito Berardi, che firma l’1-1 e riporta il match in parità. Da quel momento sale in cattedra Raimondo. L’attaccante sfrutta due gravi incertezze di Muric e colpisce per due volte, permettendo al Frosinone di allungare e prendere il controllo della gara. Nella ripresa il Sassuolo prova a rientrare in partita con la rete di Thorstvedt, A mettere il sigillo definitivo sul match è ancora Raimondo che, dopo una ribattuta favorevole, firma la sua tripletta personale e il gol del definitivo 4-2. Una prestazione da incorniciare per il centravanti, decisivo nel rilanciare le ambizioni del Frosinone e nel regalare tre punti preziosi alla formazione giallazzurra nel campionato di Serie A.

SCENDE – FIORENTINA

Il Como torna al successo in campionato espugnando il campo della Fiorentina con un convincente 3-1. Dopo una prima mezz’ora ricca di occasioni da entrambe le parti, a sbloccare il risultato è Liberali, che festeggia il suo primo gol in Serie A. La squadra di Fabregas approfitta del momento favorevole e trova subito anche il raddoppio con Nico Paz, bravo a colpire di testa. Prima dell’intervallo i viola riescono però a rimettersi in carreggiata grazie alla rete di Pongracic, che accorcia le distanze e lascia aperto il match. A inizio ripresa arriva però il colpo che chiude i contiM Douvikas supera De Gea e firma il 3-1 definitivo, permettendo al Como di gestire senza particolari affanni il vantaggio fino al triplice fischio. Per la Fiorentina è un’altra serata da dimenticare. I viola mostrano ancora una volta evidenti difficoltà nella fase difensiva, incassando tre reti e confermando un dato preoccupante, con i gol subiti anche contro il Como, quella gigliata resta la peggior difesa del campionato.

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