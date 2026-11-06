Cronaca

Sicurezza sul lavoro, sindacati “notai” della strage

Il paradosso dei "protocolli di carta", da Suviana ad oggi

di Dave Hill Cirio - 6 Novembre 2026

Sicurezza sul lavoro: un punto di svolta, nell’aprile del 2024 dalle acque scure del bacino di Suviana. La strage nella centrale idroelettrica Enel Green Power avrebbe potuto e dovuto rappresentare lo spartiacque definitivo. Sette vittime sepolte sotto cinquanta metri di profondità, una catena invisibile di subappalti tecnologici e un “giallo dei protocolli” di sicurezza che questo giornale rilevò e che rimase irrisolto.

I “protocolli di carta”

In quell’occasione, le grandi sigle confederali — Cgil, Cisl e Uil — avevano alzato i toni. A distanza di due anni da allora, tuttavia, la domanda scomoda non è quali risposte siano arrivate dai palazzi, ma quale sia stato il reale impatto dell’azione sindacale nel fermare l’incessante scia di sangue sul lavoro, segnata ora da un drammatico incremento del 5% degli infortuni mortali nei mesi già trascorsi di questo 2026.

E’ qui che emerge una profonda ambiguità strutturale, slegata da qualsiasi pregiudizio ideologico e radicata nei fatti concreti. Il sindacato confederale si trova oggi imbrigliato in un doppio ruolo stridente. Da un lato, la denuncia mediatica e la piazza irremovibile. Dall’altro, la progressiva istituzionalizzazione che rischia di trasformarlo in un controllore burocratico della conformità cartacea.

L’introduzione della “patente a crediti” nei cantieri e le recenti disposizioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla vigilanza negli appalti ne rappresentano la cartina di tornasole.

Il cortocircuito: sindacati “notai” della strage

Se sulla carta la patente a crediti doveva qualificare le imprese e tagliare i rami secchi del lavoro sommerso, nel concreto del cantiere il sistema rischia di tramutarsi in un impianto amministrativo. Tra corsi di formazione accreditati, crediti aggiuntivi, organismi paritetici e tavoli di conciliazione, le organizzazioni sindacali partecipano a pieno titolo all’architettura che gestisce il sistema dei controlli.

Ma quando la tutela si trasforma in gestione di procedure, la sicurezza reale cede il passo al “rispetto del modulo”. Mentre nei documenti ufficiali e nei protocolli aziendali ogni casella risulta spuntata, la catena reale dei subappalti continua a spezzarsi all’anello più debole. La frammentazione dei contratti nei cantieri del Pnrr, dove la fretta di rispettare le scadenze impone ritmi serrati, e nei grandi hub della logistica dominati dagli algoritmi, mostra una spaccatura evidente.

I lavoratori diretti, protetti dai grandi accordi quadro, ancora con uno scudo formale. I lavoratori in subappalto di secondo o terzo livello, spesso precari o anziani impiegati in mansioni usurate dall’innalzamento dell’età pensionabile, esposti al rischio effettivo. Una ambiguità lampante proprio nei momenti d’emergenza. Non si tratta di addossare ai sindacati la colpa di una tragedia sociale che affonda le radici nella deregolamentazione degli appalti. Si tratta di prendere atto di un cortocircuito. Perché i “protocolli di carta” finiscono per coprire le inefficienze di un modello produttivo che continua a sacrificare vite.