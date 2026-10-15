Cronaca

Morto Silvano Larini, testimone di una stagione travolta da Mani Pulite

Con la sua scomparsa si chiude un altro capitolo della Prima Repubblica, oggi riletta con uno sguardo meno ideologico

di Mauro Trieste - 15 Ottobre 2026

Con la morte di Silvano Larini, scomparso a Milano a 91 anni, se ne va uno degli ultimi protagonisti di una stagione politica che continua a dividere e interrogare il Paese. Architetto, imprenditore, uomo di relazioni e storico amico di Bettino Craxi, Larini fu una figura centrale nelle inchieste di Mani Pulite e uno dei nomi più frequentemente associati al cosiddetto “Conto Protezione”, il deposito svizzero divenuto uno dei simboli del finanziamento irregolare alla politica negli anni della Prima Repubblica. La notizia della scomparsa è stata resa nota dalla moglie Viviana Lecchi. Con lui si spegne una delle testimonianze dirette di quel mondo politico, economico e culturale che dominò l’Italia tra gli anni Settanta e Ottanta, prima di essere travolto dal ciclone giudiziario di Tangentopoli.

Dal “Conto Protezione” alla tempesta giudiziaria

Il nome di Larini emerse con forza all’inizio degli anni Novanta. Per i magistrati del pool di Milano rappresentava uno dei tasselli chiave per comprendere il sistema di finanziamento che gravitava attorno al Partito socialista italiano. Dopo una lunga permanenza in Polinesia, il 7 febbraio 1993 si consegnò spontaneamente al pubblico ministero Antonio Di Pietro al confine di Ventimiglia, riportando sotto i riflettori il caso del “Conto Protezione”, il conto numero 633369 aperto presso la Ubs di Lugano.

Secondo la sua versione, quel conto era formalmente intestato a lui ma utilizzato per sostenere attività politiche del Psi su richiesta dello stesso Craxi. Le sue dichiarazioni alimentarono una delle vicende più controverse della stagione di Mani Pulite e contribuirono a produrre conseguenze politiche rilevanti, fino alle dimissioni di Claudio Martelli dal ministero della Giustizia. La sua parabola giudiziaria si concluse con una condanna in primo grado a cinque anni e sei mesi di reclusione, successivamente ridimensionata in appello e confermata dalla Cassazione.

Oltre Tangentopoli: il profilo di un intellettuale mondano

Ridurre Larini al ruolo di faccendiere o di protagonista giudiziario, tuttavia, significherebbe raccontarne soltanto una parte. La sua biografia restituisce infatti il profilo di una figura assai più complessa. Nato a Milano nel 1935 in una famiglia impegnata nei commerci con l’Estremo Oriente, trascorse parte dell’infanzia a Calcutta prima di laurearsi in Architettura al Politecnico. Colto, brillante, dotato di una naturale inclinazione per le relazioni sociali, si muoveva con disinvoltura tra salotti, imprenditori, artisti e politici.

Frequentatore del Giamaica di Brera, punto d’incontro dell’intellettualità milanese, Larini incarnò uno dei volti più rappresentativi della “Milano da bere”. Amava il teatro, la Scala, le conversazioni brillanti e una mondanità che non rinunciava mai al gusto della battuta. Celebre rimase la risposta data durante il processo Cusani quando, interrogato sull’orario di una cena, replicò: “Per me l’ora di cena è all’uscita dalla Scala”. Una frase che, più di molte analisi sociologiche, restituiva l’atmosfera di un mondo destinato a scomparire, anche per la pressione di forti apparati transnazionali che volevano sventrare la spina dorsale politica, economica e industriale italiana.

La Prima Repubblica riletta senza furori ideologici

La morte di Silvano Larini arriva in un momento storico molto diverso da quello in cui il suo nome occupava le prime pagine dei giornali. A oltre trent’anni da Mani Pulite, il giudizio sulla Prima Repubblica appare meno dominato dalle contrapposizioni assolute che caratterizzarono gli anni Novanta.

Col passare del tempo si è infatti aperta una riflessione più pacata e meno influenzata dalla furia manettara che accompagnò il crollo del sistema politico dell’epoca. Una stagione nella quale la demonizzazione di un intero ceto dirigente finì spesso per oscurare il contributo di uomini che, al netto delle responsabilità accertate dalla magistratura, possedevano cultura politica, visione internazionale, capacità amministrative e spessore intellettuale. La distruzione di quel mondo travolse non soltanto partiti e leadership, ma anche una classe dirigente che aveva guidato il Paese per decenni, facendo spesso arretrare il principio del garantismo sotto il peso di un clima pubblico dominato dall’emergenza giudiziaria.

L’architetto resta una figura controversa, inevitabilmente legata alle ombre della sua epoca. Ma nelle parole con cui la moglie lo ha salutato nel necrologio, definendolo “Architetto. Pittore. Designer. Genius loci. Naturalista. Deep and refined thinker”, emerge anche il ritratto di un uomo dalla personalità sfaccettata, colta e anticonvenzionale. Con lui scompare un frammento della Milano socialista, della sua mondanità e delle sue contraddizioni. E si chiude un’altra pagina di quella Prima Repubblica che, archiviati gli slogan e le passioni di allora, la storia sta lentamente tornando a osservare con maggiore equilibrio.

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