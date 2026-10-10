Tecnologia

Singapore GP 2026, un Italia vincente con DZ Engineering e Sinora partner tecnologici strategici per le comunicazioni di gara

di Redazione - 10 Ottobre 2026

Singapore si è preparata sin al minimo dettaglio per ospitare il 17° Gran Premio di Formula 1, dal 9 all 11 ottobre, sul circuito cittadino di Marina Bay, dove la Pmi italiana – Sinora – a supporto del team DZ Engineering, è presente fin dalla prima edizione del 2008, confermandosi partner tecnologico-strategico per la gestione delle comunicazioni radio e dei sistemi intercom a supporto dell’organizzazione dell’evento.

L’azienda italiana, system integrator operante worldwide, specializzata in soluzioni di radiocomunicazione, sistemi video e software per la gestione delle flotte radio, è impegnata da settimane nelle attività adrenaliniche di switch-on e verifica dell’infrastruttura, per il weekend di gara.

“Prevedere l’imprevedibile e capacità di gestire un’infrastruttura con innumerevoli variabili” così Fabio Cadonici direttore commerciale Sinora da dietro le quinte del Gran Premio e poi “vi è un’infrastruttura di radiocomunicazione professionale, basata su tecnologia digitale in standard ‘TETRA’, che garantisce i collegamenti di oltre 450 utenti, suddivisi in 13 gruppi dedicati alle diverse funzioni operative, tra cui team medico, antincendio, commissari di pista, servizi tecnici e pit lane” e per comprendere la centralità di un’attività da specialist dietro le quinte continua ancora“ a supporto della race control, vi è un complesso sistema intercom, configurato con 13 postazioni operatore, che consente ai chief marshal di comunicare con il personale sul circuito, coordinando le attività e le operazioni nelle diverse fasi della gara”.

Poi Nunzio Bevilacqua, giurista di impresa ed esperto economico internazionale accreditato all’evento “un altro esempio di come anche aziende piccole e medie italiane, quando ricche di tecnologia e con una vision ben chiara, possono dare l’esempio e quel necessario stimolo ad altre realtà che ce la si può fare, anche all’estero, senza essere necessariamente un’impresa di grandi dimensioni o attendendo l’aiuto da parte dello Stato, ma con delle specificità e ragioni d’essere nel mercato” e ancora l’esperto “ l’attività si inserisce in un contesto in cui l’affidabilità delle comunicazioni rappresenta un elemento essenziale per il coordinamento di un evento internazionale ad alta complessità.

La continuità operativa dei sistemi richiede competenze specialistiche, preparazione tecnica e, ultimo ma non per importanza, un presidio costante sul campo con personale specializzato di cui si deve disporre”

E conclude Bevilacqua “la collaborazione consolidata nel tempo con l’altra italiana – DZ Engineering di Forlì – evidenzia, oltre la necessità di creare ‘team’ – come nello sport – tra soggetti complementari ma con ‘valori comuni’ per affrontare progetti sfidanti, anche il ruolo di Sinora come partner tecnologico di riferimento per le comunicazioni professionali in uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario internazionale della Formula 1 che è sport – certamente – ma oggi sempre più, macchina organizzativa e da investimenti che esige, nella valutazione del partner la miglior capacità operazionale e affidabilità: un’Italia che crede nelle proprie capacità, e’ un’Italia che vince a tutti i livelli.”