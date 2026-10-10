Politica

Sorte e Moratti mandano in tilt il centrodestra sulle amministrative a Milano

E Il presidente del Senato prende le distanze dalla linea dura degli azzurri

di Lino Sasso - 10 Ottobre 2026

Palazzo Marino, sede del Comune di Milano

Le primarie per scegliere il candidato sindaco di Milano alle prossime elezioni amministrative rischiano di trasformarsi in un terremoto politico per il centrodestra.

La proposta rilanciata da Matteo Salvini scatena la dura reazione di Forza Italia. Il deputato e coordinatore lombardo azzurro Alessandro Sorte arriva infatti a ipotizzare una coalizione senza la Lega. Una posizione immediatamente condivisa da Letizia Moratti, ma che provoca la presa di distanza di Ignazio La Russa. Il quadro di un fronte di tensione francamente evitabile, soprattutto perché il centrodestra è da tempo alla ricerca di un proprio candidato, senza essere finora riuscito ad accordarsi su alcun nome.

Una situazione di stallo che ha spinto Salvini a fare un salto avanti: “Se il candidato sindaco non si decide al tavolo, facciamolo decidere ai milanesi”, ha proposto il vicepremier. La risposta degli azzurri è però una chiusura totale.

“Le primarie se le facciamo, le facciamo dappertutto da Nord a Sud, in tutti i Comuni sopra i 15mila abitanti”, replica Alessandro Sorte. Poi un ulteriore puntualizzazione che fa esplodere il caso politico: “Se proprio la Lega volesse fare una partita identitaria e correre da sola, non sarebbe una tragedia”, afferma, convinto che Forza Italia potrebbe addirittura beneficiare di una simile scelta. Il riferimento è all’esperienza del Polo della Libertà che portò Gabriele Albertini alla vittoria nel 1997 senza la Lega.

Letizia Moratti si schiera con Sorte

A rafforzare la posizione di Sorte interviene Letizia Moratti, europarlamentare e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia. “Se il centrodestra decide di adottare lo strumento delle primarie per individuare i propri candidati sindaci, deve essere una scelta politica e un metodo condiviso, non una soluzione utilizzata soltanto a Milano quando non si raggiunge un accordo. Le regole non possono cambiare da città a città”, dichiara l’ex sindaca.

Moratti prova comunque a tenere aperta la prospettiva di una coalizione unita, ribadendo che la scelta del candidato dovrebbe nascere da un progetto politico comune. Ma contemporaneamente rilancia il nome di Matteo Perego, attuale sottosegretario alla Difesa, indicato da Forza Italia come il profilo più adatto per Palazzo Marino. Una presa di posizione che, di fatto, irrigidisce ulteriormente il confronto con la Lega e rende più complicata all’intero centrodestra la ricerca di una soluzione condivisa.

La Russa contro Forza Italia

A rendere ancora più evidente la frattura interviene Ignazio La Russa. Il presidente del Senato prende le distanze dalla linea dura degli azzurri e contesta apertamente l’ipotesi di accompagnare la Lega fuori dalla coalizione. “Sarebbe sbagliato chiudere subito in questo modo”, osserva La Russa, convinto che il centrodestra debba trovare una sintesi con o senza primarie.

Il messaggio rivolto a Forza Italia è inequivocabile: “Fratelli d’Italia non ha chiesto le primarie. Ma se le chiede un partito importante della coalizione come la Lega, specie a Milano, non dico che bisogna farle. Dico che non bisogna dire ‘se è così, se ne va da sola’. Questo è veramente sbagliato”.

Una posizione che non equivale a un via libera alla proposta di Salvini, ma rappresenta una netta bocciatura dell’ultimatum lanciato da Sorte. Oltretutto, proprio La Russa evidenzia da tempo la necessità di sbrigarsi a trovare un candidato ed è stato in tal senso molto attivo. Come ha confermato egli stesso, ha avuto modo di incontrare già prima dell’estate tutti i papabili a guidare la coalizione per la corsa verso Palazzo Marino. A tutti loro ha chiesto un’unica cosa, ricevendo rassicurazioni quasi unanimi: chiunque sarà il candidato dovrà essere sostenuto anche da quanti hanno dovuto fare un passo indietro. In quest’ottica, il rammarico di La Russa per la posizione forte e anti unitaria espressa da Forza Italia è tanto più comprensibile.