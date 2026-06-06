Stefano De Martino annuncia le date di Sanremo 2027, sarà dal 16 al 20 febbraio
ROMA (ITALPRESS) – Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027, a febbraio dal 16 al 20, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio.
De Martino, insieme a Williams De Liberatore, Direttore dell’Intrattenimento PrimeTime, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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