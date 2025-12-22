Italpress Notizie Salute

Successo a Bari con la prevenzione contro i tumori di LILTXMAS

di Italpress - 22 Dicembre 2025

BARI (ITALPRESS) – Si è concluso con unanimi consensi da parte dei baresi LILTXMAS 2025, l’evento promosso dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Metropolitana di Bari, dedicato alla prevenzione, tenutosi durante lo scorso weekend in Piazza Massari. Organizzato in collaborazione con il Comune di Bari e la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, LILTXMAS 2025 è stato dedicato alla memoria di Giovanni Pesce, generoso cittadino molese, che ha scelto di sostenere la missione della LILT barese attraverso un’importante donazione finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione. La commozione ha intensamente profumato l’aria durante l’incontro con la famiglia del Sig. Pesce, culminato con la consegna di una targa di ringraziamento da parte della LILT ad Antonio Susca, nipote di Giovanni Pesce. Nel corso delle due giornate nella clinica mobile sono state effettuate gratuitamente, con il coordinamento del dottor Gianni Izzi, direttore sanitario della Lilt Bari, visite senologiche e, con l’ausilio dei tecnici Emanuele Fiore e Gianluca Martino, ecografie e mammografie e visite urologiche, a cura del dottor Salvatore Liguigli. Mentre, nella confortevole tensostruttura, si sono svolti incontri informativi sulla prevenzione oncologica e visite nutrizionali a cura delle dottoresse Gabriella Di Bari e Angela Valeriano.Due i casi sospetti, che necessitano di ulteriori indagini diagnostiche, riscontrati dagli esperti radiologi su 62 mammografie effettuate. Poco meno di trenta i casi di patologie benigne meritevoli di follow up.Al momento inaugurale di LILTXMAS 2025 hanno partecipato Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia in attesa di proclamazione, Vito Leccese, sindaco di Bari e il professore Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT insieme alla grande squadra della Lilt Bari capitanata dalla presidente, dottoressa Vita Buongiorno, dalla vicepresidente dottoressa Daniela D’Ambrosio e dal direttore generale, Marisa Cataldo, deus ex machina di LILTXMAS. Non sono mancati i momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli con Minnie e Topolino in versione natalizia disponibili a giocare e a rendere indimenticabili gli scatti fotografici dei loro genitori. La LILT Bari ha colto l’occasione per distribuire materiale informativo sulla prevenzione dei tumori sia femminili e sia maschili e il numero di dicembre del periodico (LILT Bari InForma) e per annunciare le iniziative che si svolgeranno durante i primi mesi del prossimo anno.

foto: ufficio stampa LILTXMAS(ITALPRESS).