Svizzera, si dà fuoco su un autobus: almeno sei morti e cinque feriti

di Flavia Romani - 11 Marzo 2026

Almeno sei persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite nell’incendio che ha coinvolto un autobus della rete AutoPostale nel Canton Friburgo, in Svizzera. Il primo bilancio è stato comunicato in serata dalla polizia cantonale durante una conferenza stampa, mentre le operazioni di soccorso sono proseguite per diverse ore.

Tra i feriti figurano quattro passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo e un paramedico intervenuto per prestare i primi soccorsi. Alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre una persona è stata evacuata con un elicottero del servizio di soccorso svizzero Rega.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. Le autorità hanno confermato che nell’episodio sarebbe coinvolta almeno una persona, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni ufficiali sulla dinamica.

Autobus a fuoco in Svizzera: c’è il gesto volontario

Secondo alcune testimonianze raccolte dai media locali, tra cui il quotidiano svizzero Blick, l’incendio potrebbe essere stato provocato da un gesto volontario. In un video ricevuto dal giornale, un uomo con il volto annerito dal fumo racconta quanto avrebbe visto. Intervistato poco dopo l’accaduto, il testimone afferma che “un uomo si è dato fuoco all’interno dell’autobus”, spiegando che si sarebbe cosparso di benzina prima di appiccare le fiamme. Altri presenti avrebbero riferito una versione simile. Tuttavia, queste dichiarazioni non sono state confermate ufficialmente dalle autorità.

La polizia cantonale ha invitato alla prudenza nelle ricostruzioni. Gli investigatori parlano per ora della possibile implicazione di una persona e non escludono diverse ipotesi, tra cui un errore umano o un’azione deliberata. Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza cosa abbia provocato il rogo.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione quanto accaduto. L’area dell’incidente è stata isolata e gli agenti stanno cercando eventuali testimoni, chiedendo alla popolazione di evitare la zona per non intralciare le operazioni.

Secondo quanto dichiarato da Martial Pugin, responsabile della comunicazione della polizia cantonale di Friburgo, al momento non emergono elementi che facciano pensare a un atto terroristico.

Sulla tragedia è intervenuto anche il presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin, che ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime. In un messaggio pubblicato sui social ha dichiarato di essere “sconvolto e profondamente rattristato” per la perdita di vite umane e ha rivolto un pensiero anche ai feriti e ai soccorritori impegnati nell’emergenza.