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Tabacchi, dal 14 ottobre aumenti di 20 centesimi su alcuni prodotti

Il rincaro previsto riguarda 13 marche e si contano 20 centesimi in più per ogni prodotto interessato

di Paolo Stefani - 14 Ottobre 2026

Sono scattati oggi, 14 ottobre i nuovi aumenti per alcuni prodotti del tabacco. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha comunicato l’aggiornamento dei prezzi per 13 marche di tabacchi lavorati e una tipologia di tabacchi da inalazione senza combustione. Il rincaro previsto è di 20 centesimi per ciascun prodotto interessato.

Gli adeguamenti riguardano soprattutto il tabacco trinciato, utilizzato per preparare sigarette a mano, ma coinvolgono anche due tipologie di sigari. A essere interessati sono inoltre gli stick destinati ai dispositivi per il riscaldamento del tabacco, che consentono di inalare un aerosol senza bruciare direttamente il prodotto. Per i consumatori che acquistano abitualmente queste referenze, il nuovo aggiornamento si traduce quindi in una spesa maggiore.

Tutti i rincari e i prodotti interessati sono consultabili qui.

Aumenti dei tabacchi, cosa succede nel 2026 e nel 2027

Il ritocco dei listini del 14 ottobre si inserisce in un anno caratterizzato da diversi adeguamenti dei prezzi dei prodotti del tabacco. Nel corso del 2026, infatti, sono stati applicati rincari su diverse marche, in un contesto segnato dall’incremento progressivo della tassazione prevista dalla legge di Bilancio.

La tendenza è destinata a proseguire anche nel 2027. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica alla manovra per il 2026, l’aumento medio previsto per le sigarette tradizionali è di circa 25 centesimi a pacchetto nel prossimo anno, dopo un incremento medio stimato di circa 15 centesimi nel 2026.

Gli aumenti, tuttavia, non saranno necessariamente uniformi per tutti i prodotti. Gli adeguamenti dipenderanno dalle singole marche e dalle decisioni relative ai rispettivi listini, che vengono pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il calendario fiscale prevede inoltre ulteriori rincari nel 2028. Per quell’anno, l’incremento medio stimato per un pacchetto di sigarette potrebbe raggiungere i 40 centesimi. Un percorso che, nell’arco del triennio, punta ad aumentare progressivamente il costo dei prodotti del tabacco attraverso la revisione della tassazione.