Italpress Notizie Energia

Tajani “Serve mercato unico in Europa, il costo dell’energia è un tema centrale”

di Italpress - 29 Novembre 2025

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “In Europa bisogna completare il mercato interno perché abbiamo problemi di energia, bisogna fare il mercato unico dell’energia, così come bisogna fare l’unione bancaria, così come bisogna fare l’armonizzazione fiscale. Sono tutti problemi che toccano la vita quotidiana di ciascuno di noi, che toccano la sopravvivenza del nostro sistema industriale”. Così Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri, in video-collegamento, durante il convegno “Connessioni mediterranee”, in corso di svolgimento al Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria.

Il costo dell’energia “è un tema fondamentale, noi quindi dobbiamo andare avanti in questa direzione. Ridurre il costo dell’energia. È inconcepibile che in Spagna, in Francia e in Germania l’energia si paghi meno che in Italia, che non si possa fare per acquistare per esempio energia dalla Spagna perché c’è la Francia in mezzo che non è il contrario. Se vogliamo veramente essere competitivi nell’era delle grandi forze mondiali, Stati Uniti, Russia, Cina, India, noi da soli siamo dei nani rispetto a dei giganti, dei nani incapaci di poter vincere, quindi questo credo che sia un aspetto fondamentale, bisogna andare avanti per le riforme. In Italia mi batterò sempre perché in Europa ci possano essere queste riforme fondamentali e poi naturalmente all’interno della maggioranza ci sono idee anche differenti, però ne discuteremo, ne parleremo. Noi come Forza Italia andiamo avanti, noi siamo parte della famiglia del Partito Popolare”.

– Foto IPA Agency –

