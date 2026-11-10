Esteri

Maxi-tamponamento in Bulgaria, 11 morti e 48 feriti

L'incidente nei pressi di Yambol, nel sud-est del Paese. Coinvolte decine di vetture. Cordoglio delle istituzioni europee

di Enzo Ricci - 10 Novembre 2026

Una tragedia ha colpito la Bulgaria nella mattinata di martedì, quando un maxi-tamponamento che ha coinvolto decine di veicoli sull’autostrada Trakia ha causato almeno 11 morti e 48 feriti. L’incidente è avvenuto nei pressi della città di Yambol, nel sud-est del Paese. A confermare il bilancio è stato il primo ministro Roumen Radev: “Il bilancio, al momento, è di 11 morti e 48 feriti”. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e verificare eventuali responsabilità.

Il cordoglio delle istituzioni europee

Alla Bulgaria è arrivata la solidarietà delle istituzioni europee. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio: “In questo momento difficile, i nostri pensieri e i nostri cuori sono con tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia. L’Europa condivide il dolore della Bulgaria e piange con il popolo bulgaro”. Metsola ha inoltre espresso le proprie condoglianze ai familiari delle vittime e la sua “gratitudine ai servizi di soccorso e alle squadre mediche che lavorano instancabilmente sul luogo dell’incidente”.

Aggiornamento ore 12:25. La Farnesina segue la situazione

La Farnesina, in stretto coordinamento con l’ambasciata d’Italia in Bulgaria, segue la situazione a seguito degli incidenti che questa mattina hanno coinvolto decine di auto e camion sull’autostrada Trakia. Il ministro Antonio Tajani “esprime la sua vicinanza e le sue condoglianze a tutto il popolo bulgaro in questo tragico momento e segue da vicino gli sviluppi”, si legge in un post su X. Per qualsiasi segnalazione, è possibile contattare l’Ambasciata al +359888466577 o l’Unità di Crisi al 06 36225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.

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