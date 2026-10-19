Tecnologia

A scuola di Ai, Valditara: “Italia all’avanguardia”

di Maria Graziosi - 19 Ottobre 2026

A scuola di intelligenza artificiale: per il ministro Valditara l’Italia è già “all’avanguardia”. All’inaugurazione di Next Generation Ai, evento che si tiene al Teatro alla Scala di Milano, il titolare del Ministero all’Istruzione e al Merito, ha affermato che l’Italia è avanti sull’applicazione delle nuove tecnologie in classe. E snocciola i dati, che derivano dal confronto con gli obiettivi fissati dal Pnrr. Di aule digitali, stando ai numeri citati dal ministro, ce ne sono (molte di più) rispetto a quelle che erano richieste dallo stesso piano nazionale di ripresa e resilienza.

A scuola di Ai, i numeri di Valditara

Il ministro ha spiegato: “L’Italia è all’avanguardia nell’intelligenza artificiale applicata alla scuola. Siamo fra i primi Paesi al mondo ad averne sperimentato l’utilizzo per potenziare la didattica e abbiamo una legge tra le più avanzate in Europa”. Dunque ha aggiunto: “Abbiamo superato gli obiettivi del Pnrr: rispetto alle 100mila aule digitali previste, ne abbiamo realizzate 156mila, oltre a 8mila laboratori”. Dati importanti. Ma non sono i soli: “Abbiamo destinato altri 100 milioni di euro all’insegnamento dell’AI, – ha aggiunto Valditara – formato i docenti e introdotto nelle nuove linee guida sull’Educazione civica lo studio delle opportunità, dei rischi e delle implicazioni etiche di queste tecnologie. Già dalla scuola primaria avviciniamo gli studenti al linguaggio dell’intelligenza artificiale”.

“Mettere la persona al centro”

Valditara conferma che l’intelligenza artificiale a scuola è una risorsa importante ma che la persona, l’umano, rimane al centro dell’azione del governo. “L’Ai può personalizzare la didattica e rafforzare le competenze Stem. La nostra bussola è chiara: mettere sempre al centro l’intelligenza umana”. Una notazione che tutto è fuorché banale, in un’epoca di forte spersonalizzazione e in cui l’avvento delle nuove tecnologie rischia di trasformarsi da opportunità di sviluppo a occasione di paura e spauracchio per la coesione sociale.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI TECONOLOGIA