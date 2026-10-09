Esteri

Per il Cremlino “A breve una telefonata tra Trump e Putin”

Il portavoce Dmitry Peskov ha confermato il colloquio

di Angelo Vitale - 9 Ottobre 2026

Mosca e Washington muovono le pedine per il contatto diretto tra Putin e Trump. Dietro gli annunci ufficiali, le diplomazie lavorano per riaprire il canale telefonico diretto.

“A breve una telefonata tra Trump e Putin”

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che il colloquio tra Vladimir Putin e Donald Trump avverrà «a breve», pur precisando che la data esatta non è stata ancora formalmente fissata.

L’accelerazione pubblica è arrivata da Trump, che ha dichiarato ai giornalisti di aver pianificato la chiamata in concomitanza con il compleanno del leader russo.

Dal Cremlino la risposta segnala piena disponibilità. Mosca sottolinea che la conversazione permetterà di illustrare direttamente agli Stati Uniti la posizione russa sul conflitto.

Sullo sfondo si muove la diplomazia informale

Gli emissari statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff sono impegnati in colloqui con la parte ucraina. Da più parti, segnalata la possibilità del loro arrivo a Mosca a fine ottobre per sondare le opzioni di tregua.

Mentre sul campo proseguono gli attacchi con droni e missili, la linea diretta tra la Casa Bianca e il Cremlino resta lo snodo principale su cui si concentrano le attese internazionali.