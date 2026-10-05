Esteri

Tensione Germania – Russia. L’Estonia sposta le truppe

Parallelamente alle allerte diffuse da Berlino, è il fronte baltico a registrare la mossa tattica più significativ

di Angelo Vitale - 5 Ottobre 2026

Guerra ombra in Europa: gli 007 tedeschi lanciano l’allarme, l’Estonia sposta le truppe al confine con la Russia.

Tensione Germania – Russia

Quella che fino a poche settimane fa sembrava confinata al rango di rumors, sospetti d’intelligence e indiscrezioni sottotraccia, sta assumendo i contorni di una crisi di sicurezza alle porte della Nato.

Negli ultimi giorni, le tensioni tra la Germania e Mosca per le attività della “guerra ombra” russa si sono incrociate con le manovre militari di Tallinn lungo la linea di confine con la Federazione Russa, riaccendendo il dibattito sui rischi d’escalation nell’Europa orientale.

L’allarme dei servizi segreti tedeschi

L’attenzione resta alta a Berlino dopo le durissime dichiarazioni rilasciate dal vertice dell’intelligence federale tedesca, Martin Jäger. Gli 007 di Germania denunciano un’ampia campagna di disinformazione, attacchi informatici e veri e propri tentativi di sabotaggio condotti sul territorio nazionale e attribuiti alla rete di intelligence di Mosca.

Gli attacchi e gli “agenti sacrificabili”

Dalla sventata minaccia aerea presso l’aeroporto di Lipsia alle inchieste giornalistiche d’oltralpe sul reclutamento di informatori via Telegram, il Bnd qualifica l’azione russa come un rischio “reale e concreto” per le infrastrutture critiche del Paese.

La replica del Cremlino

Mosca rigetta categoricamente le accuse definendole illazioni prive di fondamento, ma la Germania ha alzato al massimo il livello di vigilanza per possibili attacchi ibridi diretti a destabilizzare la leadership politica e l’opinione pubblica occidentale.

La svolta di Tallinn: l’Estonia muove le truppe a est

Parallelamente alle allerte diffuse da Berlino, è il fronte baltico a registrare la mossa tattica più significativa.

Come confermato dalle autorità locali e riportato dalla stampa internazionale – per esempio il Financial Times- l’Estonia ha avviato il riposizionamento permanente di una brigata di prima linea nei pressi di Jõhvi. In più, ha allestito nuove infrastrutture militari a Narva, a ridosso del confine russo, nell’ambito del nuovo piano di “difesa attiva”.

L’effetto “deterrenza”

Nonostante i vertici dell’intelligence di Tallinn escludano il rischio imminente di un’invasione su vasta scala contro i Paesi Baltici, la mossa risponde alla necessità di prevenire atti di provocazione o incursioni mirate. E’ supportata dall’acquisto di sistemi d’attacco a lungo raggio e da un investimento nella Difesa schizzato a oltre il 5% del Pil.

Tra le accuse incrociate di spionaggio a Berlino e la dislocazione di uomini e mezzi al confine con la Russia, la fascia orientale dell’Alleanza Atlantica affronta una delle fasi di massima pressione strategica della gestione post-bellica.