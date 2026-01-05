Attualità

Text With Jesus: il chatbot religioso alimentato dall’AI

di Priscilla Rucco - 5 Gennaio 2026

Si chiama “Text With Jesus” ed è l’ultima frontiera della tecnologia applicata alla spiritualità. L’applicazione, alimentata da ChatGPT, promette agli utenti di poter “scrivere” direttamente a figure bibliche, dal Gesù Cristo ai vari personaggi del Vecchio e Nuovo Testamento. Include persino pastori e consulenti spirituali basati sull’intelligenza artificiale, in una sorta di confessionale digitale disponibile 24 ore su 24.

Il boom di accessi e le polemiche infinite

L’app ha registrato un vero e proprio boom di accessi, suscitando al contempo reazioni contrastanti. Da un lato, c’è chi vede in questo strumento un modo accessibile per esplorare la fede e avvicinarsi ai testi sacri. Dall’altro, teologi e credenti lanciano l’allarme: l’intelligenza artificiale non può sostituire la saggezza spirituale né tantomeno la comunità religiosa, elementi fondamentali per un autentico percorso di fede.

Come funziona Text With Jesus?

L’applicazione si presenta con un’interfaccia accattivante e user-friendly. Gli utenti possono selezionare il personaggio biblico con cui desiderano conversare e iniziare un dialogo testuale. Il sistema, basato sulla tecnologia GPT, risponde citando la Bibbia e utilizzando un linguaggio che ricorda quello delle Scritture. L’app è disponibile sia per iOS che per Android e ha rapidamente scalato le classifiche degli store digitali.

Le critiche della comunità religiosa

“L’AI non può sostituire la saggezza spirituale né la comunità religiosa”, ripetono con insistenza i teologi. Il rischio è quello di banalizzare la fede, riducendola a una serie di risposte automatiche generate da un algoritmo. La dimensione comunitaria della religione, il confronto con guide spirituali in carne e ossa, il silenzio della preghiera: sono tutti elementi che un chatbot, per quanto sofisticato, non può replicare.

Un dibattito che va oltre la tecnologia

Il fenomeno di Text With Jesus apre un dibattito più ampio sul ruolo della tecnologia nella vita spirituale contemporanea. Se da un lato può rappresentare un primo approccio alla fede per le generazioni digitali, dall’altro solleva interrogativi profondi sulla natura stessa dell’esperienza religiosa. Come sottolineano gli esperti, gli utenti la vivono come un modo accessibile per esplorare la fede, ma è importante non confondere l’informazione con la trasformazione interiore.

Il futuro della spiritualità è digitale?

Text With Jesus non è che l’ultimo esempio di come l’intelligenza artificiale stia entrando in ogni ambito della vita umana, incluso quello più intimo della ricerca spirituale. Il futuro ci dirà se questi strumenti sapranno trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e autenticità dell’esperienza religiosa, o se rimarranno fenomeni passeggeri destinati a lasciare il posto a forme più tradizionali di pratica spirituale. Nel frattempo, il dibattito resta aperto e divide credenti e non credenti sulla legittimità di affidare – o meno – le questioni dell’anima a un algoritmo.