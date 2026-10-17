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Tragedia sul Pordoi, una 36enne precipita e muore

L'escursionista statunitense si trovava in vacanza in Trentino insieme alla propria famiglia

di Giorgio Brescia - 17 Ottobre 2026

Drammatico incidente in quota sulle Dolomiti trentine. Nella tarda mattinata di oggi una turista statunitense di 36 anni ha perso la vita dopo essere precipitata per circa 300 metri nei pressi della Forcella Pordoi, a un’altitudine di circa 2.750 metri.

Tragedia sul Pordoi

La donna si trovava in vacanza in Trentino insieme alla propria famiglia quando, percorrendo un tratto particolarmente esposto del sentiero, è scivolata improvvisamente finendo nel vuoto sottostante.

L’allarme e i soccorsi in quota

La chiamata d’emergenza al 112 è scattata intorno alle ore 12:00, inoltrata da alcuni escursionisti che hanno assistito alla tragica caduta.

L’attivazione della rete di soccorso

La Centrale Unica d’Emergenza ha mobilitato immediatamente la stazione dell’Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino Trentino e inviato sul posto l’elisoccorso.

La localizzazione precisa

Un soccorritore già presente nelle vicinanze ha raggiunto rapidamente il punto dell’incidente, fornendo le coordinate esatte all’equipaggio dell’elicottero per velocizzare le manovre di sbarco.

La constatazione del decesso e il recupero

Intorno alle 12:30, il tecnico di elisoccorso ha calato sul posto il personale medico. Gli operatori non hanno potuto fare altro che verificare il decesso istantaneo della 36enne a causa dei traumi riportati nella caduta.

Ottenuto il nulla osta dalle forze dell’ordine, i tecnici del Soccorso Alpino hanno completato le operazioni di recupero. La salma della vittima e i familiari presenti sono stati trasferiti con voli separati a Canazei.