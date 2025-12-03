Italpress Notizie Agroalimentare

Trattative per il rinnovo del Ccnl degli operai agricoli, Giansanti “Serve un accordo moderno”

di Italpress - 3 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Si è aperto il tavolo delle trattative per il rinnovo del Ccnl degli operai agricoli e florovivaisti per il periodo 2026-2029. Trattative che si svolgono, come ogni anno, a Roma a Palazzo Della Valle, sede di Confagricoltura, prima associazione datoriale agricola. In Sala Serpieri, insieme al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, al vicepresidente Sandro Gambuzza e al direttore generale Roberto Caponi, erano presenti tutte le sigle datoriali e sindacali, in rappresentanza delle 180mila aziende agricole italiane assuntrici di circa 1 milione di addetti. “Viviamo una fase di cambiamento radicale – ha sottolineato Giansanti in apertura del tavolo -, in cui nuove tecnologie, digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno ridisegnando il mondo del lavoro, anche nel settore primario. È per questo che Confagricoltura e tutte le parti presenti oggi hanno intenzione di raggiungere un accordo moderno, – ha aggiunto – capace di garantire ai lavoratori una giusta remunerazione e alle imprese la gestione ottimale della propria manodopera”.

