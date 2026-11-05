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Turchia, strage tra tre villaggi: otto morti e un ferito grave

Nella provincia di Afyonkarahisar un uomo armato ha seminato il terrore in tre diverse località rurali prima di darsi alla fuga

di Enzo Ricci - 5 Novembre 2026

Otto persone sono state uccise e una è rimasta gravemente ferita in una serie di attacchi armati che hanno colpito tre villaggi della provincia turca di Afyonkarahisar, nell’ovest del Paese. Le autorità hanno avviato una vasta operazione per rintracciare il responsabile, fuggito a bordo di un veicolo dopo la sparatoria. In una nota, l’ufficio del governatore ha confermato che “otto nostri cittadini hanno perso la vita e un’altra persona è rimasta gravemente ferita negli attacchi armati avvenuti nella nostra provincia”.

Caccia all’uomo

Secondo quanto riferito dai media turchi, gli attacchi hanno interessato tre differenti villaggi del distretto di Ihsaniye. Le forze dell’ordine hanno isolato l’area e stanno dando la caccia al sospetto, che sarebbe stato visto allontanarsi a bordo di un veicolo commerciale rosso. Restano ancora da chiarire il movente e la dinamica completa della strage. Le indagini sono coordinate dalla procura di Afyonkarahisar. Gendarmeria e polizia hanno intensificato i controlli nelle province limitrofe per impedire la fuga dell’autore dell’attacco.

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