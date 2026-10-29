Cronaca

Tutte le piazze calde di Milano, rischio minorenni violenti

Guardia alta anche per Halloween in Rete indicata come "la notte del giudizio" e per il derby di San Siro

di Dave Hill Cirio - 29 Ottobre 2026

Pannelli di legno sulle vetrine in un negozio di Corso Garibaldi

Milano si appresta a vivere una giornata di alta tensione per la manifestazione contro il carovita, che vedrà scendere in piazza lavoratori, studenti, centri sociali e attivisti pro-Pal vicini a Youssef Siher.

I punti di ritrovo

L’organizzazione prevede due principali punti di ritrovo: alle 9.30 in piazza Leonardo da Vinci, a Città Studi, per collettivi e studenti, e alle 10.00 in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale, dove si concentreranno i sindacati di base con un’affluenza stimata di almeno 10mila persone.

L’intento dei manifestanti è far convergere i due cortei nella zona di piazzale Loreto per poi proseguire verso nord lungo via Padova fino alla tangenziale est (in direzione Cascina Gobba), con il rischio di occupazione di questa trafficata arteria stradale.

A fronte dei precedenti del weekend del 17 e 18 ottobre, che ha visto il centro cittadino colpito da devastazioni e saccheggi, l’intelligence e le forze dell’ordine hanno predisposto un articolato dispositivo di sicurezza volto a tutelare il diritto di protesta pacifica e a isolare i violenti.

Il piano della sicurezza

Accanto all’imprevedibilità delle aree dell’antagonismo e dei centri sociali, la principale fonte di preoccupazione per chi vigila sull’ordine pubblico è rappresentata da un’inedita e eterogenea onda di giovanissimi.

Si tratta di minorenni (in parte non imputabili), italiani anche di seconda generazione provenienti dalle periferie, dall’hinterland o dalle province vicine, privi di appartenenza politica e mossi dalla volontà di approfittare del disordine per devastare e saccheggiare.

Secondo quanto ricostruito dalle informative della Digos trasmesse alla Procura, questi gruppi mostrano un’elevata capacità di apprendimento delle tecniche di guerriglia urbana. Dopo una prima fase collettiva di sfida alle forze dell’ordine, la folla si polverizza in piccoli nuclei di 10-30 ragazzi che si muovono nelle vie laterali.

Le mosse dei minorenni

Spesso mascherati di martelletti frangivetro, armi da taglio, sfollagente e strumenti da scasso, i giovanissimi si coordinano tramite social. E operano su TikTok e piattaforme di messaggistica come WhatsApp e Telegram.

La guardia resta altissima anche in vista di sabato 31 ottobre. Pur non essendoci cortei in programma. La compresenza del derby a San Siro e della notte di Halloween — evocata da alcuni messaggi in Rete come “la notte del giudizio” — mantiene al massimo il livello di attenzione.