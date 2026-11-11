Esteri

Ucraina, pioggia di droni sulla Russia: colpito il porto petrolifero di Ust-Luga

L'escalation rischia di pesare sulla seconda giornata di colloqui trilaterali in programma ad Abu Dhabi

di Mauro Trieste - 11 Novembre 2026

L’Ucraina alza nuovamente la pressione militare sulla Russia proprio mentre la diplomazia tenta di riaprire uno spazio di dialogo. Nella notte un massiccio attacco con droni ha colpito diversi obiettivi sul territorio russo, provocando un incendio nel porto di Ust-Luga, nella regione di Leningrado, uno dei più importanti snodi per l’export petrolifero della Russia occidentale.

“Un attacco con un drone ha colpito l’area portuale di Ust-Luga, provocando un incendio”, ha scritto su Telegram il governatore regionale Aleksandr Drozdenko. Secondo lo stesso governatore, le difese aeree russe avrebbero abbattuto 146 droni durante le operazioni notturne. Le conseguenze si sono fatte sentire anche sul traffico civile. L’agenzia statale Tass riferisce che circa 18 voli sono stati cancellati o ritardati all’aeroporto di Pulkovo, vicino a San Pietroburgo.

L’attacco conferma la strategia perseguita da Kiev negli ultimi mesi di colpire infrastrutture energetiche e logistiche per ridurre le entrate del Cremlino e incidere sulla capacità russa di sostenere lo sforzo bellico. Ma la nuova offensiva arriva in un momento particolarmente delicato. L’operazione rischia infatti di gettare un’ombra sulla seconda giornata di colloqui in formato trilaterale prevista ad Abu Dhabi, alimentando tensioni mentre i negoziatori tentano di mantenere aperto un canale diplomatico tra le parti.

Leggi tutte le news di Esteri