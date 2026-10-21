Cultura & Spettacolo

Una stagione di grandi spettacoli all’Off/Off

di Andrea Iannuzzi - 21 Ottobre 2026

Con la Stagione 2026/2027, l’Off/Off Theatre, diretto da Silvano Spada, riafferma la propria identità di «L’altro Teatro», tra grandi protagonisti della cultura, memoria, musica e temi della contemporaneità.

La stagione si apre con «C’era una volta il cinema» (3-8 novembre), omaggio al grande cinema italiano scritto e diretto da Marco Risi, al debutto teatrale, con Lucia Rossi, Marco Giustini e Andrea De Rosa. Seguono l’evento dedicato a Luchino Visconti (12 novembre) e la rassegna su Tomas Milian (5-7 novembre).

Tra i protagonisti, Milena Vukotic in «Colette», Dario Fo con «Parliamo di donne», Iaia Forte e Pino Strabioli in «Notte Penna», Truman Capote in «Colazione da Truman», Elena Croce in «Eleonora. Ultima notte a Pittsburgh», Oscar Wilde con «De Profundis» e Virginia Woolf in «Virginia & Vita». Prosa, musica e canzoni si incontrano con Peppe Barra, Alice De André, Clara Galante, Silvia Salemi e Pierfrancesco Poggi, mentre il digitale e le sue contraddizioni sono al centro di «Cyberwar» e «Fuori programma».

Spazio anche ai One Woman Show con Francesca Reggiani, Michela Andreozzi ed Elda Alvigini, e alla contemporaneità, con spettacoli sul mondo giovanile, le relazioni, le differenze di genere e l’identità. Torna «Letizia va alla guerra», per celebrare la 200ª replica e ribadire il rifiuto della guerra.

Completa il programma Ribalta Giovani, concorso di prosa e danza per artisti under 35, con spettacoli votati dal pubblico. Una stagione che intreccia linguaggi e generazioni, confermando il teatro come luogo di libertà, confronto e ricerca.

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