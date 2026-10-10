Esteri

L’uragano Simon fa tremare il Messico

La tempesta minaccia le coste con una forza devastante, rafforzamento previsto a categoria 4

di Gianluca Pascutti - 10 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Il pacifico orientale affronta ore di massima ansia per il rapido rafforzamento di un ciclone tropicale estremamente pericoloso. La perturbazione denominata uragano Simon ha mostrato una potenza crescente nel suo percorso verso il continente americano. Gli esperti meteorologici mantengono costante il monitoraggio per valutare la traiettoria precisa dell’uragano. Le autorità locali hanno già attivato protocolli di emergenza per proteggere la popolazione residente e i turisti. La situazione appare in continua evoluzione a causa delle condizioni oceaniche favorevoli allo sviluppo dei venti estremi.

Intensificazione da record lungo la costa pacifica

Il fenomeno atmosferico ha subito una trasformazione repentina nelle ultime ore. Inizialmente registrato come semplice depressione tropicale, il sistema ha guadagnato energia grazie alle calde acque dell’Oceano Pacifico. I bollettini tecnici segnalano venti sostenuti che toccano i 200 km/h, accompagnati da raffiche ancora più violente. Secondo le stime attuali, il fronte ciclonico potrebbe raggiungere la categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson prima dell’impatto. In questa fase critica si prevede che le correnti d’aria raggiungano velocità comprese tra 210 e 250 chilometri orari. Un simile livello di forza rappresenta una minaccia concreta per le infrastrutture costiere e i centri abitati.

Territori a rischio ed effetti meteorologici estremi

La traiettoria stimata indica un pericolo imminente per diverse regioni del Messico centro-occidentale. Le zone maggiormente esposte comprendono gli Stati di Michoacán, Colima, Jalisco e Guerrero. Grande preoccupazione riguarda la famosa località turistica di Puerto Vallarta, oltre all’importante polo marittimo commerciale di Manzanillo. Gli scenari previsionali indicano accumuli di pioggia eccezionali che potrebbero toccare i 760 mm in specifici contesti geografici. Un tale volume d’acqua aumenta esponenzialmente il pericolo di inondazioni improvvise e smottamenti del terreno nelle aree collinari o montuose. L’ampio moto ondoso genera inoltre pericolose mareggiate lungo l’intero litorale pacifico.

Misure di sicurezza e stato di allerta preventiva

I governi locali hanno avviato tempestivamente le procedure di salvaguardia della cittadinanza. Tra i provvedimenti presi figura la sospensione delle attività scolastiche nei comuni ad alto rischio. La navigazione marittima è stata bloccata e le spiagge sono state chiuse al pubblico per evitare incidenti sulle battigie. La protezione civile ha allestito numerosi rifugi temporanei per accogliere chi vive in abitazioni vulnerabili o zone allagabili. Il personale d’emergenza presidia i punti strategici del territorio per intervenire rapidamente in caso di criticità idrogeologiche.

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