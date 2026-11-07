Esteri

Raid Usa su Qeshm, Trump sfida l’Iran: “Distrutta una difesa aerea in pochi minuti”

La risposta di Teheran: “Siamo più forti e pronti di prima”

di Mauro Trieste - 7 Novembre 2026

Donald Trump ha confermato nuovi attacchi militari statunitensi contro l’isola iraniana di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, mentre continua a sostenere che tra Washington e Teheran stiano emergendo segnali di apertura sul piano diplomatico. Parlando ai giornalisti a West Palm Beach, in Florida, il presidente americano ha spiegato che le forze Usa hanno effettuato raid di portata limitata contro sistemi di difesa aerea iraniani. “Effettuiamo piccoli attacchi”, ha dichiarato il tycoon, aggiungendo che una postazione antiaerea sarebbe stata neutralizzata in pochi minuti: “Avevano costruito un piccolo dispositivo antiaereo e lo abbiamo distrutto in circa 15 minuti, forse cinque”. Le dichiarazioni della Casa Bianca sono arrivate poco dopo le notizie diffuse dai media statali iraniani, che hanno riferito di due attacchi missilistici nell’area di Suza, sull’isola di Qeshm, snodo strategico all’ingresso del Golfo Persico.

La risposta dell’Iran

Da Teheran il tono resta tutt’altro che conciliatorio. Il portavoce dell’esercito iraniano, Mohammad Akraminia, citato dall’agenzia statale Irna, ha sostenuto che le forze armate della Repubblica islamica siano oggi “più forti” rispetto all’inizio del conflitto con Stati Uniti e Israele scoppiato lo scorso febbraio. “Le forze armate della Repubblica islamica, avendo acquisito esperienza dal confronto diretto con gli Stati Uniti e il regime israeliano, sono in uno stato di allerta più elevato”, ha affermato Akraminia, aggiungendo che l’esercito dispone ora di “maggiore motivazione, determinazione e fiducia in sé stesso”. Le nuove operazioni americane confermano come, nonostante i segnali di dialogo evocati da Trump, il confronto tra Washington e Teheran continui a consumarsi anche sul piano militare.

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