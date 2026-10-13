Politica

Vannacci da Corona: “Non accetterei il Viminale”

Sul canale dell'ex re dei paparazzi sulle ipotesi (remote) di un'intesa col centrodestra

di Pietro Pertosa - 13 Ottobre 2026

Roberto Vannacci va da Fabrizio Corona a dire a Giorgia Meloni che, se pure gli offrisse il Viminale, lui non accetterebbe. A patto che, naturalmente, l’alleanza non sia alle condizioni del generale. Due cose che, al momento, appaiono entrambe lontanissime. Sia l’alleanza organica di Futuro Nazionale nel centrodestra, sia l’accettazione delle condizioni in vista del programma di coalizione. Vannacci, poi, ne ha (naturalmente) pure per la Lega e in particolar modo per Salvini.

Vannacci da Corona

Corona glielo chiede direttamente al generale Vannacci. In cambio del ministero degli Interni, accetterebbe un’alleanza alle condizioni di Meloni? Lui dice di no: “Mi dispiace. A me con il libro sono arrivati soldi, alcuni, non tutto quello che hanno detto, però ne sono arrivati. Ho visibilità – ha aggiunto il leader di Fnv – ma io non ho cambiato la mia vita. Io non ho nessuno voglia di andare a fare il ministro dell’Interno”. E dunque ha aggiunto: “Non ho incominciato a fare politica per fare il ministro dell’Interno, io voglio dare un futuro diverso alle mie figlie. È quello il mio scopo, non fare il ministro dell’Interno né della Difesa né degli Esteri. Queste sono parole vere”.

“Volevo cambiare la Lega”

Sul canale Youtube di Fabrizio Corona, poi Vannacci torna indietro ai tempi della Lega. “L’idea era quella di cambiare la Lega, intanto cercare di capirla perché io vengo da un altro mondo e la mia intenzione era quella di portare la Lega sulle mie posizioni”. E quindi sottolinea questo concetto: “Tant’è che mi ero inventato il verbo ’vannaccizzare’ la Lega”. Poi, però, qualcosa è andato evidentemente storto. “C’erano stati dei contatti con Fratelli d’Italia, però evidentemente non sono stati convincenti. Anche perché io sono una persona pratica e quindi, dopo il contatto, chiedevo anche un riscontro”.

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