Politica

Vannacci al vertice sulla sicurezza convocato da Meloni

Dopo le polemiche sollevate da Rossano Sasso, il leader di FN annuncia di aver ricevuto l'invito

di Enzo Ricci - 11 Novembre 2026

Dalla polemica all’invito ufficiale nel giro diqualche ora. Dopo l’affondo del deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso, che aveva contestato l’esclusione del movimento dal vertice sull’“Allarme Sicurezza”, Palazzo Chigi apre le porte anche alla formazione guidata da Roberto Vannacci. A comunicare la convocazione è lo stesso eurodeputato, che parla di “soddisfazione” per l’invito ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla riunione prevista domani con i ministri dell’Interno e della Difesa e con i leader delle forze presenti nell’arco parlamentare.

Vannacci non sarà presente perché impegnato nei lavori del Parlamento europeo, ma ha delegato la partecipazione a Edoardo Ziello, capogruppo della componente di Futuro Nazionale alla Camera. “Futuro Nazionale è presente per dare il proprio contributo in ogni circostanza in cui la sicurezza della nostra Patria venga messa in pericolo”, ha dichiarato il generale. La convocazione chiude così un caso politico nato e risolto in breve tempo, evitando che il vertice sulla sicurezza si trasformasse nell’ennesimo terreno di scontro politico.

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