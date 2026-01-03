Italpress Top News

Venezuela, Tajani “Grande attenzione, finora per italiani situazione tranquilla”

di Italpress - 3 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Da quando c’è stato l’attacco stiamo seguendo la situazione con la nostra ambasciata a Caracas. La situazione è molto tesa”. Lo ha detto in collegamento, durante l’edizione straordinaria del Tg2, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Abbiamo dato indicazione a tutti gli italiani di essere prudenti – aggiunge -, seguiamo con la massima attenzione quello che sta accadendo. La nostra unità di crisi è a disposizione come la nostra ambasciata. Finora non c’è stata alcuna chiamata di italiani che vivono in Venezuela. Per il momento la situazione per gli italiani è tranquilla”.-foto Ipa Agency –(ITALPRESS).