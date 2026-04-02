Vertice “volenterosi” su Stretto Hormuz: riapertura necessità urgente

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Incontro organizzato da Regno Unito su conseguenze economiche

di Askanews - 3 Aprile 2026

Londra, 2 apr. (askanews) – La riapertura dello Stretto di Hormuz è stata al centro del vertice fra oltre 40 Paesi, organizzato dal Regno Unito, mentre la chiusura in seguito al conflitto nella regione scatenato dall’attacco di Usa e Israele contro l’Iran sta avendo conseguenze sempre più pesanti sull’economia mondiale.

Riaprirlo è una necessità “urgente”, secondo Londra. “I Paesi di tutto il mondo ne stanno subendo le conseguenze ed è per questo che siamo determinati a mettere in atto ogni possibile misura diplomatica, economica e coordinata per ottenere la riapertura dello Stretto”, ha detto la ministra degli Esteri britannica, Yvette Cooper.

All’incontro ha partecipato, in collegamento, il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha “indicato la disponibilità dell’Italia a valutare la partecipazione a iniziative multilaterali per garantire il passaggio sicuro delle navi nello Stretto”, sottolineando come un chiaro mandato delle Nazioni Unite rappresenti un elemento essenziale.

Sul tema in giornata anche una telefonata fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier britannico Keir Starmer, concordando sull’urgenza di una de-escalation.