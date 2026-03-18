Vietti (ANFIR): le Finanziarie regionali sono ponte strategico

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Realizzate iniziative per oltre 2,6 miliardi di euro negli anni 22-25

di Askanews - 18 Marzo 2026

Roma, 18 mar. (askanews) – Individuare nuove forme di partnership per realizzare investimenti strategici per i territori e dare slancio al tessuto imprenditoriale locale. Questi gli obiettivi al centro di “Oggi, per l’Italia del futuro: quarto Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni”, la nuova edizione dell’appuntamento organizzato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e all’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali. Le sinergie fra Cassa Depositi e Prestiti, istituzioni locali e forze economiche del territorio costituiscono un volano sempre più rilevante, come dimostra quanto mobilitato tra il 2022 e il 2025. Si tratta di oltre 2,6 miliardi di euro, relativi al quadriennio guidato dall’attuale management, impegnati in progetti a favore di Regioni, Province Autonome, Società partecipate dalle Regioni e che includono anche i programmi condotti insieme alle Finanziarie regionali.

Di questi, circa 1,8 miliardi sono stati indirizzati al sostegno di investimenti chiave per i territori; si registra inoltre un ulteriore rafforzamento nel ricorso a soluzioni di finanza innovativa, come i Basket Bond Regionali volti a facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Per Vietti, presidente ANFIR: “Le finanziarie regionali possono svolgere un ruolo sempre più strategico nel collegare la programmazione pubblica con il mercato dei capitali. Rafforzare l’uso degli strumenti finanziari e la collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti significa rendere più efficaci le politiche di investimento e sostenere concretamente PMI e territori. Per questo è fondamentale coinvolgere gli istituti di promozione già nella fase di programmazione delle politiche europee”.